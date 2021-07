EN SALTA: ESTARÍAN DESECHANDO DOSIS DE VACUNAS

Información que surge de la experiencia de algunos salteños, señala que en algunos centros de salud se estarían tirando dosis de vacunas. «Algunas de las vacunas llegan en lotes de 12 dosis a los centros de vacunación. Una vez abierto el lote, las dosis deben aplicarse en el día. Si esto no sucede, hay que desecharlas», señaló un enfermero de una salita de la zona norte de la ciudad de Salta.

Es importante señalar que las vacunas de laboratorios como Astrazeneca o Sinopharm no tienen diferencias entre el primer y el segundo componente, por lo que podría habilitarse la opción de vacunación a demanda para quienes ya tengan la primera dosis y quieran completar el proceso de vacunación, luego de que hayan pasado 28 días de la primera aplicación, tal como lo indica el criterio médico.

Al ser consultado, este profesional de la salud sobre la posibilidad de colocar la segunda dosis a una persona con una primera dosis de Astrazeneca colocada a principios de junio, la respuesta fue contundente: «No podemos. Si bien el criterio médico lo permite, el Ministerio no lo habilita. Podemos ser sancionados», y agregó: «Si no vienen más personas a vacunarse, tenemos que tirar las dosis que no usemos».

Esta decisión burocrática y sin sentido común expone una realidad inadmisible. Uno de los bienes más caros y escasos hoy en el mundo son la vacunas. Y en Salta, se tiran.