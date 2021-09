EN SALTA: OFICIAL: VOTÓ EL 64% DEL PADRÓN ELECTORAL

Minutos antes de las 19.00 se confirmaba que en Salta votó el 64% del padrón electoral.

Recordemos que en esta elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria, los frentes electorales definen quiénes serán los candidatos definitivos que ofrecerán al electorado en las elecciones generales que se realizarán el 14 de noviembre próximo.

Por eso, para cada uno de los que se presentan solos es importante “hacer piso”, eso significa conseguir los votos suficientes para constituirse en una opción para las generales.

¿A qué se le llama piso? A que al menos el 1.5% de los votos válidos vayan a un candidato. Quienes no consigan esa cantidad de votos, quedan fuera de juego.

Según la Cámara Electoral Nacional, 1.051.142 personas estaban habilitadas para sufragar este domingo y teniendo como referencia las últimas elecciones provinciales a las que concurrió a votar el 60% aproximadamente (poco más de 630.000 votantes); el piso en esta elección, en la provincia, será de alrededor de los 10.000 votos. Quienes no consigan esa cifra, no participan en noviembre.

En Salta se dispusieron de 3.189 mesas en 515 locales electorales distribuidos en todo el territorio provincial. Es importante señalar que en el contexto nacional, los electores salteños conforman solo el 3.6% del padrón electoral.