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EN SALTA SE REGISTRARON 265 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN UN DÍA

Continúan apareciendo los casos de coronavirus en Salta. El Ministerio de Salud informó que se registraron 265 nuevos pacientes infectados en las últimas 24 horas y el total de muertes por Covid-19 asciende 194 desde que inició la cuarentena.

La Dirección de Coordinación Epidemiológica informó sobre 265 nuevos casos positivos de Covid-19 en un solo día. En este contexto, las autoridades sanitarias detallaron que, del total de estos pacientes infectados, 87 son casos sospechosos, 31 corresponden a contactos estrechos y el resto no tiene nexo epidemiológico definido.

Las muertes por coronavirus ascienden a 194 desde que inició la cuarentena. Hay 113 personas internadas en Terapia Intensiva y 84 de ellas permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios llegó a 9303, pero ya se recuperaron 6399 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO:

Fecha: 21/09/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 0 60
Cachi 0 8
Cafayate 0 25
Capital 210 4683
Cerrillos 3 286
Chicoana 0 58
Gral. Güemes 3 570
Gral. San Martín 4 1367
Guachipas 0 16
Iruya * 6 54
La Caldera 2 107
La Candelaria 0 2
La Poma 0 0
La Viña 0 50
Los Andes 6 108
Metán 3 71
Molinos 3 12
Orán 20 1445
Rivadavia 2 107
Rosario de la Frontera 1 29
Rosario de Lerma 2 229
San Carlos 0 1
Santa Victoria 0 15
TOTAL 265 9303

EL DETALLE POR LOCALIDAD:

COVID-19. Notificación de casos confirmado
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 21/09/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 60
APOLINARIO SARAVIA 0 9
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0
CORONEL OLLEROS 0 1
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 19
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 20
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 1
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 8
CACHI 0 8
PAYOGASTA 0 0
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 25
CAFAYATE 0 25
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 210 4683
ATOCHA 0 7
CASTELLANOS 0 2
LA CIENAGA 0 1
SALTA 208 4462
VILLA SAN LORENZO 2 211
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 286
CERRILLOS 3 230
LA ISLA 0 2
LA MERCED 0 44
SAN AGUSTIN 0 10
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 58
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 19
EL CARRIL 0 39
EL MOLLAR 0 0
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 570
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 130
COBOS 0 2
EL BORDO 0 53
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 0
GENERAL GUEMES 2 382
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 1367
ACAMBUCO 0 0
AGUARAY 2 143
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 12
CAMPICHUELO 0 1
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 90
GENERAL BALLIVIAN 0 3
GENERAL MOSCONI 0 112
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 203
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 785
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 16
GUACHIPAS 0 16
DEPARTAMENTO IRUYA * 6 54
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA ** 6 46
ISLA DE CAÑAS 0 7
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 107
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 2 25
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 81
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 2
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 1
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 50
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 42
LA VIÑA 0 7
TALAPAMPA 0 1
DEPARTAMENTO LOS ANDES 6 108
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 92
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 1 11
DEPARTAMENTO METÁN 3 71
EL GALPON 1 13
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 1
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 4
SAN JOSE DE METAN 2 49
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 12
MOLINOS 3 8
SECLANTAS 0 4
DEPARTAMENTO ORÁN 20 1445
AGUAS BLANCAS 0 27
COLONIA SANTA ROSA 0 208
EL TABACAL 0 8
HIPOLITO YRIGOYEN 0 35
PICHANAL 1 62
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 19 1081
URUNDEL 0 24
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 107
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 46
LA UNION 0 1
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 5
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 45
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 29
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 29
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 229
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 1 108
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 2
LA SILLETA 0 30
ROSARIO DE LERMA 1 87
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 1
ANGASTACO 0 1
ANIMANA 0 0
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 15
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 6
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 0
TOTALES 265 9303

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