EN SALTA SE REGISTRARON 265 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN UN DÍA

Continúan apareciendo los casos de coronavirus en Salta. El Ministerio de Salud informó que se registraron 265 nuevos pacientes infectados en las últimas 24 horas y el total de muertes por Covid-19 asciende 194 desde que inició la cuarentena.
La Dirección de Coordinación Epidemiológica informó sobre 265 nuevos casos positivos de Covid-19 en un solo día. En este contexto, las autoridades sanitarias detallaron que, del total de estos pacientes infectados, 87 son casos sospechosos, 31 corresponden a contactos estrechos y el resto no tiene nexo epidemiológico definido.
Las muertes por coronavirus ascienden a 194 desde que inició la cuarentena. Hay 113 personas internadas en Terapia Intensiva y 84 de ellas permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios llegó a 9303, pero ya se recuperaron 6399 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO:
|Fecha: 21/09/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|0
|60
|Cachi
|0
|8
|Cafayate
|0
|25
|Capital
|210
|4683
|Cerrillos
|3
|286
|Chicoana
|0
|58
|Gral. Güemes
|3
|570
|Gral. San Martín
|4
|1367
|Guachipas
|0
|16
|Iruya *
|6
|54
|La Caldera
|2
|107
|La Candelaria
|0
|2
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|0
|50
|Los Andes
|6
|108
|Metán
|3
|71
|Molinos
|3
|12
|Orán
|20
|1445
|Rivadavia
|2
|107
|Rosario de la Frontera
|1
|29
|Rosario de Lerma
|2
|229
|San Carlos
|0
|1
|Santa Victoria
|0
|15
|TOTAL
|265
|9303
EL DETALLE POR LOCALIDAD:
|COVID-19. Notificación de casos confirmado
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 21/09/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|0
|60
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|9
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|0
|CORONEL OLLEROS
|0
|1
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|19
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|20
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|1
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|8
|CACHI
|0
|8
|PAYOGASTA
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|25
|CAFAYATE
|0
|25
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|210
|4683
|ATOCHA
|0
|7
|CASTELLANOS
|0
|2
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|208
|4462
|VILLA SAN LORENZO
|2
|211
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|3
|286
|CERRILLOS
|3
|230
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|0
|44
|SAN AGUSTIN
|0
|10
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|58
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|19
|EL CARRIL
|0
|39
|EL MOLLAR
|0
|0
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|3
|570
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|130
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|0
|53
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|0
|GENERAL GUEMES
|2
|382
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|4
|1367
|ACAMBUCO
|0
|0
|AGUARAY
|2
|143
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|12
|CAMPICHUELO
|0
|1
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|1
|90
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|3
|GENERAL MOSCONI
|0
|112
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|203
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|785
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|16
|GUACHIPAS
|0
|16
|DEPARTAMENTO IRUYA *
|6
|54
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA **
|6
|46
|ISLA DE CAÑAS
|0
|7
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|2
|107
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|2
|25
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|81
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|2
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|1
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|50
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|42
|LA VIÑA
|0
|7
|TALAPAMPA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|6
|108
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|5
|92
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|1
|11
|DEPARTAMENTO METÁN
|3
|71
|EL GALPON
|1
|13
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|1
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|4
|SAN JOSE DE METAN
|2
|49
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|3
|12
|MOLINOS
|3
|8
|SECLANTAS
|0
|4
|DEPARTAMENTO ORÁN
|20
|1445
|AGUAS BLANCAS
|0
|27
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|208
|EL TABACAL
|0
|8
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|35
|PICHANAL
|1
|62
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|19
|1081
|URUNDEL
|0
|24
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|2
|107
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|1
|46
|LA UNION
|0
|1
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|5
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|45
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|29
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|29
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|2
|229
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|1
|108
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|2
|LA SILLETA
|0
|30
|ROSARIO DE LERMA
|1
|87
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|1
|ANGASTACO
|0
|1
|ANIMANA
|0
|0
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|15
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|6
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|0
|TOTALES
|265
|9303