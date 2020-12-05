EN UN DÍA SE REPORTARON SOLO 23 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN SALTA

La curva de contagios de coronavirus se mantiene estable en Salta. En un solo día, se reportaron solamente 23 nuevos infectados. Sin embargo, las muertes por el virus llegan a un total de 997.
El Covid-19 sigue teniendo presencia en la provincia, aunque el pico máximo de contagios parece haber pasado. El Ministerio de Salud de Salta informó que hubo solamente 23 nuevos casos en las últimas 24 horas.
El número final de contagios en Salta asciende a 21.181, pero ya se encuentran recuperadas 18.692 pacientes. Asimismo, hay 84 pacientes internados en terapia intensiva y 18 de ellos se mantienen con asistencia respiratoria mecánica. Finalmente, las muertes por Covid-19 suman 997 en lo que va del aislamiento.
|
COVID-19. Notificación de casos confirmados
|por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 05/12/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|4
|589
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|123
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|6
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|33
|GAONA
|0
|5
|GENERAL PIZARRO
|0
|9
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|279
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|116
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|4
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|87
|CACHI
|0
|64
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|2
|422
|CAFAYATE
|2
|422
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|5
|10193
|ATOCHA
|0
|18
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|5
|9757
|VILLA SAN LORENZO
|0
|414
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|4
|940
|CERRILLOS
|2
|630
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|277
|SAN AGUSTIN
|2
|30
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|301
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|124
|EL CARRIL
|0
|174
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|1
|1179
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|193
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|137
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|1
|836
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|0
|2085
|ACAMBUCO
|0
|3
|AGUARAY
|0
|311
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|197
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|167
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|369
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|985
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|37
|GUACHIPAS
|0
|37
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|112
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|60
|ISLA DE CAÑAS
|0
|51
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|237
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|59
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|177
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|30
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|23
|LA CANDELARIA
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|35
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|34
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|218
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|166
|LA VIÑA
|0
|41
|TALAPAMPA
|0
|11
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|227
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|196
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|21
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|474
|AGUA BLANCA
|0
|3
|EL GALPON
|0
|42
|EL TUNAL
|0
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|19
|SAN JOSE DE METAN
|0
|392
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|59
|ALUMBRE
|0
|2
|COLOME
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|9
|LURACATAO
|0
|4
|MOLINOS
|0
|19
|SECLANTAS
|0
|23
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|4
|2490
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|280
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|120
|PICHANAL
|0
|112
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|3
|1885
|URUNDEL
|0
|42
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|231
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|107
|LA UNION
|0
|24
|LOS BLANCOS
|0
|4
|MISION LA PAZ
|0
|1
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|30
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|206
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|2
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|201
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|861
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|390
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|96
|ROSARIO DE LERMA
|0
|372
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|121
|ANGASTACO
|1
|50
|ANIMANA
|0
|42
|CORRALITO
|0
|0
|SAN ANTONIO
|0
|1
|SAN CARLOS
|0
|26
|SANTA ROSA
|0
|2
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|47
|ACOYTE
|0
|4
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|1
|5
|LOS TOLDOS
|0
|20
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|5
|TOTALES
|23
|21181