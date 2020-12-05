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EN UN DÍA SE REPORTARON SOLO 23 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN SALTA

La curva de contagios de coronavirus se mantiene estable en Salta. En un solo día, se reportaron solamente 23 nuevos infectados. Sin embargo, las muertes por el virus llegan a un total de 997.

El Covid-19 sigue teniendo presencia en la provincia, aunque el pico máximo de contagios parece haber pasado. El Ministerio de Salud de Salta informó que hubo solamente 23 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El número final de contagios en Salta asciende a 21.181, pero ya se encuentran recuperadas 18.692 pacientes. Asimismo, hay 84 pacientes internados en terapia intensiva y 18 de ellos se mantienen con asistencia respiratoria mecánica. Finalmente, las muertes por Covid-19 suman 997 en lo que va del aislamiento.

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 589
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 6
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 279
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 116
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 422
CAFAYATE 2 422
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 10193
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 5 9757
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 940
CERRILLOS 2 630
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 277
SAN AGUSTIN 2 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 301
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 124
EL CARRIL 0 174
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1179
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 836
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2085
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 197
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 167
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 369
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 112
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 30
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 23
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 218
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 166
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 474
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 42
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 392
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 59
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 19
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2490
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 280
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1885
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 231
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 24
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 206
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 201
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 861
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 372
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 121
ANGASTACO 1 50
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO 0 1
SAN CARLOS 0 26
SANTA ROSA 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 1 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 23 21181

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