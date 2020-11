ENCONTRARON EL CUERPO DE UNA PERSONA EN UN DESCAMPADO DE BARRIO SOLIDARIDAD

Según los primeros datos se trataría de una mujer. El hallazgo del cadáver se produjo en barrio Solidaridad, cerca de una feria en la primera etapa.

Esta tarde el cuerpo de una persona fue encontrado en un descampado de barrio Solidaridad que colinda con Sanidad. Hay conmoción y enojo en la barriada por la inseguridad.

Según los primeros datos, se trataría de una mujer, según señaló el testigo que encontró el cadáver; sin embargo oficialmente no se confirmó nada.

“Terminé de almorzar y después de comer me fui al baño (en el descampado) y fue cuando encontré el cuerpo. Pensé que se trataba de un perro pero no, miré, y era una persona. Inmediatamente me fui a dar aviso al sereno de la feria quien volvió, constató el cuerpo y llamó a la policía”, dijo a El Tribuno el hombre que halló el cuerpo.

“Se ve que era una mujer porque se le veía el corpiño blanco”, agregó.

En tanto, una madre se acercó hasta el lugar para constatar si se trata de su hija: “Estoy tranquila, pero mi hija desapreció el lunes pasado. Ella tiene 19 años. Es costumbre de ella escaparse, tiene problemas de adicciones”, declaró.

Desde el Ministerio Público de Fiscales señalaron que “el cuerpo aún no fue identificado y presenta un avanzado estado de descomposición”.

En medio de la incertidumbre, los vecinos también aprovecharon la presencia de El Tribuno para denunciar la inseguridad que hay en la zona.

“Hace 24 años que vivo en Solidaridad y ahora pasó esto que es algo horrible. Aquí (en el descampado) la gente se mete, hay ladrones, violaciones”, señaló una vecina molesta por la falta de mantenimiento de las tierras que, según ella, pertenece a un político. Y agregó que “la Policía sabe que ocurren estas cosas. Este monte es un peligro total”.

“Aquí te roban la bicicleta entre la gente que va y viene entre los dos barrios. Aquí Solidaridad colinda con Sanidad y en el medio está este descampado donde se produce los robos”, declaró.

Un llamado de alerta ingresó a las 15 en el 911, por lo que la Policía se trasladó hasta el lugar constatando el macabro hallazgo.

La causa está en manos del fiscal Gustavo Torres Rubelt, titular de la fiscalía penal 3, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El fiscal dispuso el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar y que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia, que permitirá conocer la causa y data de muerte.

El hecho ocurrió en barrio Solidaridad, en un descampado que se encuentra en la primera etapa, a metros de una feria que colinda con el barrio Sanidad.