ENCONTRARON MUERTO AL PEÓN RURAL QUE HABÍA DESAPARECIDO EL SÁBADO EN SAN LUIS

Alejandro “Bebo” Ochoa, de 35 años, juntaba leña en un campo de la localidad de Cortaderas. Un testigo contó que dos hombres encapuchados lo golpearon y lo subieron a una camioneta.

El sábado, dos hombres encapuchados golpearon y subieron a un auto a Alejandro “Bebo” Ochoa en la localidad de Cortaderas, a unos 20 kilómetros al sur de Merlo, en la provincia de San Luis. Esa fue la última vez que vieron con vida al trabajador rural. Este viernes, encontraron el cuerpo de un hombre a 2,5km. de ese lugar y en la misma zona donde lo buscaban. La tarde del viernes, el forense confirmó que se trata del hombre desaparecido. El médico dijo además que hace cinco días que el cadáver estaba en el lugar.

Todavía no hay detalles sobre si el cuerpo presenta signos de violencia. El cadáver fue hallado en el paraje El Adobe, a tan solo dos kilómetros de la casa del trabajador rural y a 500 metros de la ruta. Fue durante un rastrillaje realizado por personal policial, en un área complicada para realizar búsquedas de este tipo. Ayer los investigadores habían estado trabajando en un dique que está cerca de allí.

Al tratarse de un trabajador que vivía en condiciones humildes, la teoría del secuestro con fines extorsivos y/o la del robo ya fueron totalmente descartadas por la Justicia. En este sentido, su hermana Ivana aseguró: “Mi hermano es un hombre humilde, callado. Tiene una casita humilde. Es un hombre solo, no tenía ninguna relación. No tiene nada. Ni siquiera tiene luz en la casa. Es decir que tampoco tiene electrodomésticos”.

El sábado, a las 19.30, Ochoa cortaba leña junto a dos amigos en una zona rural de Cortaderas, un pueblo puntano de apenas 820 habitantes. Un compañero vio a un grupo de hombres encapuchados a unos pocos metros del lugar. Le pareció extraño y le aviso a “Bebo”, quien se dirigió hacia donde estaba aquella presencia sospechosa. El testigo contó en la fiscalía que, luego de una breve discusión, los hombres golpearon a Ochoa, lo subieron a una camioneta que estaba estacionada allí y escaparon del lugar.

“No hay datos, no hay rastros, no hay nada”, le había contado Ivana a TN. “La gente que declaró no nos lleva hasta dónde está mi hermano. Es gente que lo vio, que estuvo con él los últimos días, pero que no sabe más nada. Recién hablé con el encargado del operativo y no hay pistas. No es que si vamos a tal lugar, ahí puede estar. No hay nada”, agregó.

Luego de haberse conocido la desaparición del hombre, el martes pasado vecinos de Cortaderas se autoconvocaron y realizaron un corte sobre la Ruta 1 para pedir que la Policía encontrara al trabajador rural, que procesa productos de huerta para vender y también es ayudante de albañil.