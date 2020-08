ENCONTRARON UN OBJETO DE FACUNDO ASTUDILLO EN UNA COMISARÍA

A tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro encontraron un objeto que le pertenecía en la comisaría de Teniente Origone. El viernes realizaron un nuevo allanamiento con perros, y encontraron un regalo que le había dado su abuela.

La madre de Facundo, Cristina Castro contó cómo fue le momento en que encontraron el regalo que su hijo llevaba: “Estaba afuera (de la comisaría) esperando, ingreso mi abogado Luciano Prieto que fue quien filmó todo, y cuando escuche los ladridos del perro sabía que algo habían encontrado”.

“Cuando veo la sandía entre la basura casi me infarto, porque es un regalo que le hizo hace más de 10 años mi mamá a mis hijos. Mi mamá murió hace 8 años, y Facundo siempre lo llevaba con él”, agregó.

Con respecto a insistencia y los avances que lograron, Cristina dijo: “pensaron que esta nerita, como dicen ellos, no iba a hacer nada y me iba a quedar callada la boca. Creyeron que no iba a exigir que me devolvieran a mi hijo, se equivocaron”.

Y añadió: “Luego de que pasara tanto tiempo sin llamar, al haber llamado a cada uno de los hospitales y morgues de la Argentina, que no tenga actividad en sus redes sociales cuando él era muy activo, el hecho de que haya tenido asignado un IFE y no lo haya cobrado, me hace pensar que esta gente desapareció a mi hijo y le quitó la vida”.