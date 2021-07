ENTERATE DE TODO LO QUE PODES HACER CON MACRO, SIN SALIR DE TU CASA

Banco Macro te acerca todas las operaciones bancarias que podés realizar de manera virtual, tanto desde tu computadora o el celular a través de Banca Internet, APP Macro y Mi Macro:

· Consultar saldos.

· Transferir dinero.

· Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.

· Conseguir un mandato para realizar una extracción sin tarjeta de débito.

· Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.

· Solicitar un adelanto de sueldo.

· Constituir un plazo fijo.

· Solicitar un préstamo personal.

· Recargar el celular o la tarjeta SUBE.

· Compra y vender moneda extranjera.

Además, ingresando desde tu teléfono celular a www.macro.com.ar/OperacionesSimples, podes: -Abrir una cuenta. -Desbloquear el PIN de la tarjeta de débito. -Gestionar el retiro de efectivo sin la tarjeta de débito. Todo, de manera online.

Recordá que para abrir una cuenta en Banco Macro necesitas tu DNI y la posibilidad de tomarte una foto selfie:

1. Ingresá a www.macro.com.ar/tramiteonline/onbWeb de 7 a 20 hs.

2. Completá tus datos personales.

3. Seleccioná entrega a domicilio y obtendrás tu tarjeta de débito sin moverte de tu casa.

Para poder blanquear el PIN de tu tarjeta de débito accedé desde tu celular a www.macro.com.ar/OperacionesSimples y seleccioná la opción blanquear PIN.

Luego seguí estos pasos:

1. Hacé coincidir tu cara con el recuadro que se mostrará en la pantalla de tu celular y seguí el movimiento indicado.

2. Tomá una fotografía del frente y dorso de tu DNI.

3. Listo! Ahora podés ir al cajero automático de la red Banelco dentro de las 24hs para generar un nuevo PIN.

Para extraer dinero sin TD ingresá desde tu celular a www.macro.com.ar/OperacionesSimples siguiendo los pasos que te indicará el sitio o bien desde Banca Internet o APP Macro, si ya contás con el usuario generado.

Por otra parte, podés activar tu Token de Seguridad desde APP Macro sin la necesidad de ir a un cajero automático. Para hacerlo debes seguir estos pasos:

1. Ingresá a APP Macro con tu usuario y contraseña. Luego desplegando el menú de opciones, debes ir a la opción Seguridad.

2. Una vez allí tenés que ingresar al Token de Seguridad y responder unas pocas preguntas.

3. Por último, recibirás un SMS en tu teléfono celular que registraste en el momento de enrolarte. Luego de finalizar, deberás salir de la APP Macro e ingresar a token de seguridad que ya estará activo. Tené en cuenta que toda esta operación deberás hacerla teniendo a mano tu tarjeta de débito. Además, recordá que tu tarjeta de débito es un medio de pago que podés utilizar en los comercios.

También podés extraer hasta $15.000 en efectivo con tu tarjeta de débito en los comercios.

Esto es posible gracias al servicio Extra Cash, al que miles de negocios de todo el país están adheridos. Podés retirar hasta $15.000 y consultar los negocios ingresando en: https://www.macro.com.ar/personas/tarjetas/tarj etas-de-debito Por otra parte, si sos jubilado tené en cuenta que, hasta el 30 de junio, según dispuso la ANSES, no es necesario que renueves la Fe de Vida. De esta manera, no necesitas concurrir a las sucursales de Banco Macro para realizar este trámite mensual, importante para el cobro de haberes. Para percibir las jubilaciones y pensiones y realizar todo tipo de transacciones de manera ágil y segura, podés utilizar los 1.547 cajeros automáticos de todas nuestras sucursales. En caso de que necesites cobrar tu haber por caja no es necesario que saques un turno online. Podés concurrir a la sucursal según el día habilitado en base al cronograma de ANSES.

Asimismo, lanzamos en el mes de febrero un Espacio Digital para jubilados, pensando en tus necesidades: www.macro.com.ar/jubilados En un solo lugar, con facilidad, y sin claves tendrás acceso a todas las operaciones que necesitás a diario. Allí, encontrás soluciones digitales para tus operaciones habituales, información sobre productos y servicios que ofrece Banco Macro, beneficios para disfrutar con tus Tarjetas Macro, y tutoriales para aprender cómo realizar ciertas operaciones. Estés donde estés, con tu celular podés obtener Comprobantes de Pago Previsionales y solicitar Próximas Fechas de Cobro, entre otras funcionalidades.

Desde el Nuevo Espacio Digital para Jubilados de Banco Macro, los adultos mayores pueden abrir una cuenta, pagar servicios, recargar el celular, hacer compras con tarjetas de débito y crédito, y realizar extracciones sin la necesidad de contar con la TD. También consiguen actualizar los datos personales. Si se realiza desde el celular, el único requisito es que el teléfono cuente con cámara, ya que será indispensable para confirmar datos personales. Del mismo modo, pueden desbloquear la clave de la Tarjeta de Débito a través de distintas opciones para evitar ir al cajero de la sucursal más cercana. Por otra parte, para consultar la red de cajeros automáticos de Banco Macro se debe ingresar en www.macro.com.ar Para asegurar el correcto funcionamiento de los ATMs recordamos que la cantidad recomendada por cada extracción es de 30 billetes como máximo. El uso de la red de cajeros automáticos es gratuito para los usuarios con cuentas sueldo, jubilaciones y beneficiarias/os de planes sociales, sin importar a qué banco o red pertenezcan. Si no alcanzas alguna de estas categorías, deberás pagar $101,04 por extraer dinero en un cajero de otro banco de la misma red, y $108,90 por hacerlo en un cajero de otro banco de otra red (Link). No te olvides que para hacer operaciones presenciales en una sucursal, como el retiro de más de $100.000, retiro/depósito de USD, pagos en efectivo de préstamos, o atención comercial debes sacar un turno en: https://agenda.macro.com.ar Por otra parte, podes utilizar MODO a través de App Macro para enviar y recibir dinero al instante a contactos de Whatsapp, sin necesidad de cargar el CBU o el alias del destinatario, y pagar con QR de manera rápida y fácil en comercios adheridos.

Para utilizar MODO en App Macro, seguí los siguientes pasos: -Abrí App Macro. -En el home de la App verás 3 opciones: Pagá con QR, Enviá y Pedí Dinero. -Vinculá tus cuentas y tarjetas Macro en 4 sencillos pasos:

1. Ingresá tu usuario y clave o hacelo a través de biometría –huella/cara- de App Macro.

2. Completá los datos –celular y mail-.

3. Luego te llegará un código SMS para que ingreses.

4. Elegí tu cuenta favorita, donde recibirás el dinero que te envíen por MODO. –

Listo! ¡Empezá a enviar dinero y pagar con QR a través de App Macro!

Además, durante el 2020, presentamos a viüMi, una plataforma digital que ofrece distintas modalidades de cobro y brinda un servicio de alto valor agregado a comercios, profesionales o empresas que necesiten vender a través de una solución rápida y flexible. viüMi posee 4 modalidades de cobro que se adaptan a diferentes tipos de locales o emprendimientos: – Lector de tarjetas, enfocado fundamentalmente para los comercios que realizan ventas presenciales con tarjetas y ofrecen pagos en cuotas. – Link de pagos, ideal para ventas uno a uno o a distancia. Permite la posibilidad de empezar a vender de forma instantánea ya que no es necesario tener contacto con el cliente de manera presencial. – Tienda online, para que el comerciante pueda tener su propia web, mostrando su catálogo con fotos y descripción de los productos y un carrito de compras para que sus clientes carguen lo que desean sin costo adicional.

– Botón de Pago Web, que permite incorporar en el sitio web de venta online el botón de pago viüMi. Mediante una API Rest sólo se necesita realizar una simple integración y el comercio ya puede ofrecer todos los beneficios que viüMi brinda. Para utilizar viüMi, debes descargarte la app en el celular o tablet, y registrarte de manera sencilla y segura. También es posible solicitar el servicio concurriendo a una sucursal de Banco Macro, solicitando un turno para atención comercial previamente. Hoy más que nunca, Macro está cerca. Cerca, siempre. Ante cualquier duda comunicate con nuestros canales de atención: – Centro de Atención Telefónica: 0810 555 2355 – Banca Internet: www.macro.com.ar/bancainternet – En Facebook:/bancomacro – www.macro.com.ar – eMe: 54 9 1120401142