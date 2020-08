ENTRE LÁGRIMAS, CELESTE MURIEGA CONTÓ QUE DIO POSITIVO EN CORONAVIRUS

Celeste Muriega contó en sus redes sociales que dio positivo en coronavirus. Tenía un intenso malestar corporal que no mejoraba, pero jamás se le pasó por la cabeza que podía estar infectada. La confirmación llegó antes de hacerse el hisopado, cuando no le sintió gusto a la comida.

A través de un video que compartió con sus seguidores de Instagram, la morocha exclamó que se encuentra aislada en su departamento, y que hace su programa de radio desde allí.

Con lágrimas en los ojos, señaló que el miércoles participó de un desfile y comenzó a sentirse m “Decidí hacerme el hisopado y me autoconfiné sin saber si tenía o no coronavirus, porque me parece que es la forma en la que hay que actuar. Hoy me llegaron los resultados, tengo Covid-19. Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice las cosas bien, siempre usé tapabocas, respeté el distanciamiento, pero tengo que laburar”, admitió.al, a tal punto de compararse con un cuerpo de una persona de “100 años”.

Segundos después, se quebró al mencionar a sus papás: “Si algo me deja muy tranquila es que no vi a mi mamá ni a mi papá. Porque no quise, los cuidé y están bien. A mí no me va pasar nada, lo presiento, pero lo único que rescato es que ellos están bien. Se entiende que se extraña estar con tus seres queridos. El Día del Padre lloré, quería estar con ellos. Pero hoy confirmo que valió la pena el esfuerzo, porque lo más importante que tengo en la vida, que es mi familia, está bien”.

Por último, la bailarina sostuvo que no le será nada fácil quedarse aislada sin hacer nada, ya que obligatoriamente tuvo que hacer un parate en lo que respecta al trabajo. “Soy una persona muy activa, amo laburar. Lo único que pudo frenarme es el coronavirus. No queda otra”, cerró.