URTUBEY SE PUSO A DISPOSICIÓN DE SÁENZ: “HAY QUE AYUDAR AL GOBIERNO PARA QUE LE VAYA BIEN”

El exgobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, brindó una entrevista exclusiva para InformateSalta por Canal 9 Multivisión y se refirió a la actualidad política de Salta, a su experiencia como mandatario provincial y sobre sus expectativas de cara al futuro. También, el exmandatario habló acerca del presente del país, tanto en materia política como en materia económica. El exgobernador se puso a disposición de Gustavo Sáenz: “Hay que ayudar al Gobierno para que le vaya bien”, dijo.

En primera instancia, Urtubey indicó que estuvo un año en silencio, porque la gente quiere descansar, pero también respetando que hay un nuevo Gobierno y nueva gente. “Hay que oxigenarse un poco, dejar que la gente descanse también un poco de uno, y bueno, así que acá estoy de nuevo”, dijo el exmandatario.

Juan Manuel Urtubey fue consultado sobre su postura en las últimas elecciones, en las que eligió participar por un espacio que planteaba una tercera posición distinta a la que proponían Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, Urtubey señaló: “Creo que uno de los problemas que tiene la política argentina, al margen de la gran crisis de representación que hay en el mundo, mucho más aun en lugares donde los resultados en términos económicos y sociales son malos como pasa en nuestro país desde hace 50 años. Si a eso le agregamos que la gente vea dirigentes que dicen una cosa y hacen otra, que están en una posición y después se van a otra, eso te lleva a perder muchísima confianza”.

“SI TU DEDICACIÓN ES LA DESTRUCCIÓN, EL RESULTADO ES LO QUE PASA EN EL PAÍS”

En el mismo sentido, el exmandatario sostuvo que, para él, lo más importante es su tranquilidad espiritual. “Yo tengo la profunda tranquilidad de haberle dicho a la gente que iba por un lugar y sostenerme en ese lugar, aun, a costa de que no tuvimos competitividad electoral. Pero en la vida, nos la pasamos los dirigentes políticos hablando del deber ser, pero después cuando hay que ser consecuente con eso, empezás a hacer trampa como en el solitario. Siempre dije que en la política hay que apuntar a la renovación generacional, dirigencial, no nos podemos atornillar en los cargos y toda la historia, eso significa que te tenés que correr y tenés que ir a tu casa”, agregó Urtubey.

El exgobernador de la Provincia consideró que eso es lo que hizo, porque hay dirigentes que hablan mucho de renovación y siguen atornillados. Juan Manuel Urtubey contó que estuvo en España mucho tiempo y luego se instaló en Buenos Aires y detalló que era parte de su agenda. “Después volví para acá y entendía que, al margen de los problemas de la pandemia y demás, que era bueno tomar distancia, porque realmente es mucho tiempo y cuando los dirigentes empiezan a considerarse imprescindibles, estamos perdidos”, añadió el exgobernador salteño.

¿Para qué sirvió este año lejos de la función pública?

Sobre este aspecto, Juan Manuel Urtubey indicó que está haciendo bastantes cosas. “Primero estoy estudiando, empecé en España un master en administración de negocios, para abrir un poco la cabeza, estuve tanto tiempo en el sector público, que estudiar un poco cómo funciona la actividad privada está bueno también. Como son dos años, con esto de la pandemia se convirtió en virtual, pero ya lo estoy haciendo desde acá. A parte de eso estoy dando clases, estoy haciendo la Universidad Austral en la Católica Argentina en Buenos Aires y en otras instituciones en las que participo”, detalló el gobernador mandato cumplido.

“La Argentina necesita descentralizarse mucho más que hoy”

En la misma línea Urtubey dijo que todo esto le permite trabajar en una mirada reflexiva en lo que él cree que se necesita en Argentina, pero al mismo tiempo, se está formando y preparando, “no solo para mi actividad privada, sino también para seguir colaborando con la Argentina”. “Estamos con el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas de Argentina, trabajando en una incubadora de talentos para tratar de acerca ciencia y técnica a producción y trabajo”, comentó el exmandatario. Asimismo, aclaró que se consiguen becas en universidades del país para que determinadas carreras, con el apoyo de empresas o también de algunos sindicatos, “podamos becar a chicos, para que puedan tener oportunidades. Estoy trabajando mucho más en eso, que en la cuestión partidaria, de la cual me corrí”.

¿La agenda es una grieta profunda?

Juan Manuel Urtubye fue consultado sobre las diferencias políticas que existen y si esto se convirtió en una agenda de la dirigencia en el país. Al respecto, el exgobernador de la Provincia comentó que, si miramos la Argentina, hasta principios de la década del ’70, el país iba a acompañando la tendencia del crecimiento del producto interno bruto per cápita de los países más desarrollados del mundo. “Hace cincuenta años nos caímos como un piano. ¿Qué hicimos los argentinos? Nos dedicamos a pelear sistemáticamente. Antes también se peleaban, pero aparte de pelearse, trabajaban para que el país pueda crecer, se puedan generar condiciones de desarrollo. La Argentina llegó a ser una gran potencia”, añadió Juan Manuel Urtubey.

Para Urtubey hay que saber administrar el disenso, porque sí en la vida profundizamos las diferencias y buscamos canalizar toda la energía en buscar la culpa en algún lado, habitualmente en otras personas, “el resultado es que perdés energía para crear”. “Conceptualmente, o destruís o creás, no se destruye y crea al mismo tiempo”, opinó el exmandatario salteño.

Juan Manuel Urtubey sostuvo que esto no es un problema de ahora, sino que el país lo viene arrastrando hace muchos años. “No es problema de la anterior gestión ni de la anterior, es un drama que nos viene acompañando desde hace un largo tiempo”, aseveró.

¿Se arrepiente de algo?

“Quien no hace no se equivoca”, dijo Juan Manuel al respecto y añadió: “Nosotros hemos avanzado mucho, con problemas, por cierto. En materia de deuda que se habla, cuando yo llegué al Gobierno, la deuda representaba el 73 por ciento de los ingresos de ese año. La forma de comprar una deuda en el Estado es compararla respecto de los ingresos. Y la deuda total, representaba el 73 por ciento de los ingresos el año que yo entré. Cuando yo me fui, la deuda representaba el 45 por ciento”. “Fue una reducción histórica”, aseguró.

Yo estoy trabajando para tratar de ayudar y trabajar en política desde otro lugar, no estoy trabajando para las elecciones y no me va a encontrar en las elecciones el año que viene

Sobre las obras, Juan Manuel Urtubey indicó que antes, las deudas en Salta se tomaban de una manera total y absolutamente innominada, “se decía, yo tomo esta deuda y chau. Pero nosotros dijimos, con esta deuda vamos a hacer tal cosa. Hemos hecho gran parte de lo que pudimos, otras no pudimos, porque la Argentina se cayó como un piano, con lo cual la devaluación, la suba de costos y demás hicieron que algunas cosas no las podamos terminar. Eso fue el Fondo de Reparación Histórica. La otra, que es el Fondo del Bicentenario, trabajamos con una lógica de descentralización operativa para poder hacer obras en cada uno de los municipios de la Provincia. Eso viene atado con la otra pregunta, con un auto, se puede hacer una ambulancia, que va y levanta los enfermos, con un auto podés construir un vehículo de bomberos y apagar el incendio, con el auto también podés pisar a la gente y matarla. ¿Vas a prohibir los autos? Es ridículo, o sea, si ha habido algún problema en algún lugar, para eso está la Justicia, hay que corregirlo y hay que hacer todo eso”.

Al referirse a la tributación en el país, Juan Manuel Urtubey explicó que, cada 100 pesos que se paga de impuestos un vecino, el 3 por ciento queda en el municipio; el 22 por ciento queda en la Provincia y el 75 por ciento queda en la Nación, “cuando la demanda es exactamente al revés”.

¿En qué se equivocó y qué cosas no volvería a hacer?

En este sentido, el exgobernador de la Provincia dijo que su gestión tenía un programa muy sofisticado y que funcionó muy bien, al hacer alusión al Sistema de Emergencias 911. También nombró al Centro de Coordinación Operativa en materia de seguridad, al cual destacó como “un modelo en Latinoamérica, no solo en Argentina”. Sin embargo, afirmó que ese mismo programa para la Salud se demoró mucho y solamente lograron digitalizar solamente la Capital, como así también algunos centros de referencia del interior. “En un momento como este, nos hubiese ido mucho mejor y hubiésemos avanzado en eso. Creo que debemos avanzar en eso y creo que la Argentina tiene que colaborar en lograr normatizar en todo el país, políticas de telemedicina y todo ese desarrollo. Tenemos que ir con una agenda que tiene que ver con eso”, agregó.

En este contexto, Juan Manuel Urtubey pidió que haya un país federal “en serio”, porque esto va a hacer que haya más trabajo en Salta, más productividad, porque ese es el objetivo de las políticas públicas nacionales y “por más que el gobernador Sáenz haga todo el esfuerzo del mundo, como lo pude haber hecho yo, Romero, Cornejo, Ulloa, el que sea, no se cambia la matriz de la Argentina. Eso es lo que hay que cambiar y me parece que en eso estuvimos flojos”, consideró Urtubey al respecto.

Pandemia y decisiones gubernamentales

“Es difícil evaluar las provincias”, dijo Urtubey y también señaló: “Si hay algo que patentizó lo que ha pasado con la crisis sanitaria global, es que nuestro sistema de representación y de organización social y política en el mundo, ha fracasado”. Por tal motivo, el exgobernador, Juan Manuel Urtubey, pidió ir hacia un modelo diferente. “Yo creo que la globalización no se va a parar, la globalización se va a profundizar. Lo que el mundo necesita hoy, es como encontramos después de la Guerra Mundial, se trabajó en una organización institucional para organizar la seguridad global, hoy el mundo, requiere una organización global, para regular algunas cosas. Una de estas cosas es la sanitaria, nos hemos dado cuenta que debe haber una política común a nivel global, o estamos complicados”, afirmó el candidato a vicepresidente.

¿Se siente culpable del estado del sistema sanitario?

Sobre este aspecto, el exmandatario salteño fue contundente y argumentó: “A mí me agarró la pandemia en España. Me hubiese gustado que tengan el sistema sanitario que tenemos nosotros acá, vamos a ser honesto. Hay que preguntarles a todos los presidentes de Europa. Pretender que Salta o cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo pueda resolver una pandemia como esta, sin las contingencias que tuvimos es una ilusión imposible. Ahora bien, hay que hacer mucho más, pero el tiempo me alcanzó para construir siete hospitales, entre los cuales está el Papa Francisco, que hoy es la clave operativa de Covid; el Centro de Hemoterapia donde se trabaja; el hospital de Embarcación, donde lamentablemente falleció su director, pero es un hospital nuevo; siete hospitales nuevos; cientos de puestos sanitarios; prácticamente cien centros de salud nuevos, o sea, se ha trabajado mucho, pero no alcanzó”.

Acerca de la cantidad de agentes de Salud que incorporó en su gestión Urtubey informó que, cuando asumió había 8 mil personas trabajando en el sistema sanitario y durante su Gobierno incorporó más de 3 mil. “No estamos geniales, pero creo que se avanzó bastante”, indicó el exgobernador.

El exmandatario confirmó que habló en reiteradas oportunidades con el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “Hablé con él y me puse siempre a disposición, para colaborar en todo lo que se pueda colaborar. Yo soy consecuente con lo que digo, hay que apuntar a la renovación, hay que generar condiciones para que a este Gobierno le vaya muy bien y voy a ayudar a que le vaya muy bien a este Gobierno”, aseguró Urtubey.

Según el excompañero de fórmula de Roberto Lavagna, el mundo esta viviendo una crisis inédita y “vamos a tener que trabajar mucho para sacarla adelante. O nos ponemos a trabajar todos juntos y realmente dejamos de lado la pelea, la discusión y toda esa historia, con generosidad para construir y colaborar, o la crisis se va a agravar mucho más”, se explayó.

Voto electrónico y sistema electoral

“Salta está a la delantera en la innovación y en la transparencia y modernidad, en lo que ha significado la boleta única electrónica. Recordemos que, salvo el actual Gobierno nacional, todo el resto de los partidos políticos habían acordado avanzar en la Argentina con ese modelo”, sostuvo Juan Manuel Urtubey, sobre el voto electrónico. En el mismo sentido expresó que, si el Gobierno actual lo quiere cambiar tiene todo el derecho a hacerlo.

“Si tiene los acuerdos para hacerlo, de última, debo respetar la decisión. La única recomendación que hago es busquemos mecanismos en donde la participación cívica, no se vea eclipsada por los aparatos partidarios tradicionales. Hay que buscar una forma en la que el ciudadano común, no necesite intermediación del puntero, del aparto político, de los fiscales, de toda esa cosa, para volver a un viejo modelo que me parece que sería difícil. Si podemos ir a algo más moderno, más dinámico, buenísimo”, aclaró Urtubey al respecto.

¿Desde dónde se va a plantar Urtubey para las próximas elecciones?

“Yo estoy trabajando para tratar de ayudar y trabajar en política desde otro lugar, no estoy trabajando para las elecciones y no me va a encontrar en las elecciones el año que viene, porque no estoy trabajando”, aseguró Juan Manuel Urtubey y descartó tajantemente su participación en los comicios de medio término de 2021. “No quiero ser candidato, yo soy de los que creen que, cuando tenés en línea lo que pensás y querés, con lo que decís y lo que hacés, te va mucho mejo y estás más tranquilo”, concluyó.