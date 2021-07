ERNESTINA PAIS OPINÓ SOBRE LA SALIDA DE JORGE RIAL DE TV NOSTRA

El pasado 28 de mayo, Jorge Rial anunciaba que Tv Nostra, su programa de América, sería levantado del aire por falta de rating. Esto sucedió poco después de que el conductor decidiera abandonar Intrusos, el programa que lideró por más de veinte años.

«Cuando decidí dejar Intrusos, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere para arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Lo hice feliz de la vida. Esta fue una apuesta personal creyendo que la circunstancia daba para meterse en la política a través de la ironía. No lo logré. Es responsabilidad mía. Me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo sé todo», había dicho en su despedida.

Finalmente, sobre la posibilidad de trabajar con él, la conductora de Ernestina y el otro país expresó: «La verdad es que ahora quiero conducir. Como comunicadora hoy me interesa hablar con la gente, transmitirle un mensaje de ayuda y esperanza. Ojo, no al estilo Ivana Nadal… El debate, la crítica, la pelea, para mí ya pasó. Rial ahora no entra en mi radar porque estoy haciendo el programa que quiero hacer».