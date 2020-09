ESCÁNDALO ENTRE WANDA Y MAXI LÓPEZ

Las vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijos en Ibiza fueron noticia, en un principio, por dos circunstancias: el lujoso yate en el que navegaron por el Mediterráeno y los amigos célebres que los acompañaron, como el brasileño Neymar, compañero del 9 en el PSG.

Pero al concluir el descanso –merecido luego de la final de la Champions League que el equipo francés perdió contra el Bayern Múnich, su par alemán– surgió otra información que viró el eje de la noticia. Y la vinculó con la preocupación: varios jugadores del club parisino contrajeron coronavirus. El PSG confirmó en un comunicado esta circunstancia, aunque evitando dar nombres. Pero la prensa francesa apuntó a Icardi entre el puñado de futbolistas cuyo hisopado dio positivo de COVID-19.

Aquí es cuando entra en escena Maxi López, ex marido de Wanda y padre de tres de sus cinco hijos. Consultado por la periodista Karina Iavícoli, el futbolista hizo oír su enojo. “Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá vuelven contagiados”, comenzó diciendo el ex amigo de Icardi.