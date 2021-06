ESPAÑA Y SUIZA AVANZARON A CUARTOS DE FINAL, EN UNA TARDE INOLVIDABLE DE EUROCOPA

Jornada inolvidable la que se vivió este lunes por los octavos de final de la Eurocopa. En dos verdaderos partidazos, España y Suiza avanzaron a los cuartos de final. La furia venció 5 a 3 en suplementario a Croacia; mientras que Suiza dio el batacazo al eliminar al campeón del mundo Francia por penales 5 a 4, tras empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario.

En primer turno, España y Croacia brindaron un verdadero espectáculo en Copenhague, donde los españoles terminaron clasificando al ganar 5 a 3 en suplementario. Lo ganaba Croacia tras un blooper del arquero Unai Simon, pero los de Luis Enrique lo dieron vuelta y se pusieron 3 a 1 con goles de Pablo Sarabia, César Azpilicueta y Ferrán Torres.

Parecía cosa juzgada, pero a falta de 5 minutos descontó Mislav Orsic y en tiempo adicionado empató Mario Pasalic. 3 a 3 y a tiempo extra. En el suplementario, España volvió a demostrar superioridad y lo ganó con tantos de Álvaro Morata y Mikel Oyarzábal.

En el otro partidazo de la jornada se dio algo similar. Suiza lo ganaba con gol de Haris Seferovic, pero Francia lo dio vuelta con las anotaciones de Karim Benzema en dos ocasiones y un golazo de Paul Pogba. A falta de 15 minutos, Francia se puso 3 a 1 y parecía partido liquidado.

Pero Suiza reaccionó y lo empató con tantos de Seferovic nuevamente y Mario Gravanovic en el último minuto. En el alargue no se sacaron ventajas y tuvieron que ir a penales.

En la tanda, anotaron todos hasta el turno de Kylian Mbappe, quién ejecutó su penal, atajó el arquero Yan Sommer y Suiza avanzó a cuartos ganado la serie 5 a 4. Afuera uno de los favoritos al torneo y actual campeón del mundo.

Hasta aquí los cuartos de final serán: Italia vs Bélgica y España vs Suiza. Mañana se enfrentan Inglaterra vs Alemania a las 13 y Suecia vs Ucrania a las 16.