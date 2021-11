Esta semana se define si Gramajo asume o no su banca en el Concejo Deliberante

Este viernes será la sesión inicial del Concejo Deliberante de Salta Capital, y seguramente todas las miradas estarán puestas en Soledad Gramajo Salomón, la edil electa y exjueza del Tribunal de Faltas que la semana pasado protagonizó un fuerte escándalo luego de que se difundiera un video que la muestra conduciendo borracha en la falda de un hombre. Ella aseguró que no renunciará a su banca y denunció que es víctima de una manipulación política.

Nada impide que Gramajo que asuma en la banca que logró dentro del espacio Unidos por Salta porque a diferencia de otros órganos legislativos, el Concejo capitalino carece de una comisión de revalidación de título que debería analizar, antes de la jura de los ediles electos, las situaciones de incompatibilidad que pudieran sobrevenir a una elección.

La semana pasada, el también concejal electo José Gauffin pidió la renuncia de la exjueza y adelantó que si ella no lo hace, elevará un pedido de juicio político en su contra. “Si se la destituye, asume el que sigue y aquí no pasó nada. Pero si no se la destituye, será el oficialismo el que deba hacerse cargo de las graves consecuencias políticas y sociales de mantenerla en la banca. Los ediles tenemos la obligación de tomar una decisión al respecto de este escándalo gigantesco”, manifestó el político.