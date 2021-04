ESTEBAN BULLRICH CONFIRMÓ QUE PADECE PARÁLISIS MUSCULAR (ELA)

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, quien en los últimos días mostró dificultad para hablar en sus intervenciones en las sesiones informó este miércoles que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que afectó al músico Martín Carrizo.

«Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome los estudios necesarios. Finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla», comienza la extensa y emotiva carta que publicó el Bulrrich en su cuenta de Twitter.En cuanto a la enfermedad, que es la misma que afectó al baterista del Indio Solari, el senador explicó: «La ELA es compleja, pero cuidándome y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas», y luego hizo hincapié en su fe en Dios: «Confío en Él».

Además, confirmó que va a seguir en sus funciones porque tiene «un compromiso asumido con los bonaerenses y los argentinos”, pero contó que a partir de este momento tiene una nueva prioridad en su vida: «Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte”.

«Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y hacerlas mejor», agregó.

Por ultimo, agradeció las muestras de cariño y las oraciones, y señaló: “Tienen un valor enorme y dan fuerzas para seguir porque sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa de mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir, también, se trata de darle para adelante»