ESTEBAN PROMETE RESPONDER POR UNA DENUNCIA DE NEGLIGENCIA EN EL SAN BERNARDO

Fernanda Pérez tiene 18 años y vivió un verdadero calvario. Su familia acusa negligencia en la atención del hospital San Bernardo y el mismo ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, prometió investigar lo que sucedió y dijo que sigue de cerca la evolución de la joven. La salud de Fernanda mejoró en los últimos días, pero su madre relató las horas angustiantes que vivieron aproximadamente durante 11 días.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Vilma, la madre de Fernanda Pérez, explicó que la joven fue llevada al hospital San Bernardo por un dolor abdominal. “No la quisieron atender en ningún hospital hasta que logramos que nos atiendan en el San Bernardo, pero no había camas en Sala ni en Guardia. La dejaron en guardia durante horas, yo pedí una ecografía abdominal, pero me dijeron que no era necesario. Le hicieron unas placas y unos análisis, pero en la noche nos dicen que no tenía nada y que con una dieta iba a estar bien”, dijo la mujer.

Sin embargo, Vilma relató que Fernanda se puso mal nuevamente y tuvieron que retornar al nosocomio, pero debieron realizarle una ecografía particular, donde recién detectaron que tenía “piedras en la vesícula”, aunque una de ellas se había ido por un conducto biliar. “Después le hicieron estudios y nos dicen que ya no había piedras, por lo tanto no la iban a operar”, agregó.

“Después de eso mi hija se pone mal, le pusieron calmantes y parecía que iba a estar bien. No me dejaban estar con mi hija, me retiré, pasaron dos o tres horas y me llama la enfermera. Me vengo urgente, llego acá y le estaban poniendo sondas, estaba con oxígeno porque no podía respirar”, comentó.

“Casi perdí a mi hija. Recién ayer, mi esposo tuvo acceso al informe y pudimos saber realmente lo que pasaba. Realmente, gracias a Dios que mi hija está bien. Me dicen que si sigue mejorando hasta el lunes o martes, se va a evaluar en ese momento la operación de vesícula”, detalló Vilma al respecto y remarcó que la salud de Fernanda mejoró en los últimos días.

Por otro lado, el ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, dijo que está al tanto de la situación y también pasó a verificar en persona cómo evoluciona Fernanda Pérez, quien todavía permanece internada en el hospital San Bernardo. “Conozco el tema. Se le había hecho una cirugía pancreático – retrógrada para extraer el cálculo de la vía biliar y al día posterior hizo una pancreatitis”, dijo el funcionario al respecto.

“Hoy voy a verla a la chiquita, hablé con los gerentes, nos pusimos al tanto de la denuncia. Siempre me hablan cuando hay casos complejos, le pedí que lo hagan, que lo sigan haciendo, mi teléfono está a disposición y cuando haya un caso complejo yo pueda darle una solución al problema. De todas maneras hay un equipo pendiente de la evolución de ha sido buena hasta el día de hoy y voy a seguir el caso”, prometió Juan José Esteban.

ENTREVISTA A MIGUEL PÉREZ, PADRE DE FERNANDA PÉREZ: