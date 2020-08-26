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Salta

ESTOS SON LOS BIOQUÍMICOS QUE HACEN EL TEST PCR EN SALTA

El Colegio de Bioquímicos publicó la lista de laboratorios y bioquímicos que realizan test PCR para detectar coronavirus en Salta. El organismo compartió el nombre de los profesionales, la dirección del laboratorio en el que trabajan, el teléfono de cada uno y la localidad en la que desempeñan su actividad.

Teniendo en cuenta el fuerte incremento de casos positivos de coronavirus en Salta, el Colegio de Bioquímicos provincia decidió publicar los laboratorios que realizan estos procedimientos médicos, como así también el nombre de cada bioquímico encargado de hacerlo.

El listado del organismo también incluye el teléfono de cada laboratorio y también la localidad salteña en la que desempeñan esta actividad.

El listado:

LABORATORIOS PRIVADOS QUE TOMAN MUESTRAS DE HISOPADO PARA SARS-COV 2-PCR
MAT PROFESIONAL       DIRECCIÓN TELÉFONO LOCALIDAD OBSERVACIONES
602 AGUIRRE FERNANDO RAMÓN YRIGOYEN ESQUINA 9 DE JULIO 03873-461462 AGUARAY
842 QUIROGA VANESA ESTELA ANTÁRTIDA ARGENTINA S/N 3878673508 CAMPO QUIJANO
700 REYNA PAOLA MARIELA JULIO CORNEJO Nº 79 3874810905 CAMPO SANTO
379 BRANDÁN HÉCTOR RENE SAN RAFAEL 193 3876845638 EL CARRIL
435 AGUIRRE SILVIA LÍA 24 DE SETIEMBRE  464 03878-471477 EMBARCACIÓN
514 CHAMALE, BEATRIZ 24 DE SETIEMBRE  244 CLÍNICA MAYO 03878-471200 EMBARCACIÓN
152  SOTA DE VARGAS, SILVIA GRACIELA CABRED   250 0387-4911767 GENERAL GÜEMES
750 CASAL MELISA NATALIA ALEM 102 0387-4914122 GENERAL GÜEMES
582 MEDINA RAMÓN ENRIQUE AVDA. GUEMES S/N 3878411242 HIPÓLITO YRIGOYEN
461 PERELLO SUREDA, CLAUDIA AVDA. GUEMES 218 – CLÍNICA VIRGEN DE HUACHANA 03877-421041 JOAQUÍN V. GONZALEZ
474 MONTOYA, LILIANA AVDA. GUEMES ESQUINA RIVADAVIA 03877-422098 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
629 SORAYRE, EDITH SILVINA AVDA. RIVADAVIA 420 CLÍNICA LOURDES 03877-421650 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
676 ESTEBAN LUCIANO BENJAMÍN LAVALLE 135 3875216947 JOAQUIN V. GONZÁLEZ
333 DI LEANDRO CARLOTA ELISA URIBURU 287 03878-422596 ORÁN
413 – 412 MARTOS JORGE – BIANCATO MARIA ELENA CORONEL EGUES 187 03878-424746 ORÁN
428 GUERRERO, ANTONIA ENRIQUETA GUEMES 880 CLINICA SAGRADO CORAZON 03878-422687 ORÁN
711 MONTIEL FERNANDO DANIEL URIBURU ESQUINA LOPEZ Y PLANES ORÁN
781 CANIZA MIRIAN LAURA 25 DE MAYO    342 03878-424011 ORÁN
645 RÍOS PATRICIA DEL VALLE SAN MARTIN Nº 350 3878493012 PICHANAL
371 DILASCIO, HUGO BELGRANO 73 03876-482454- 03876661417 ROSARIO DE LA FRONTERA
445 OLMEDO, MARCELA SAN MARTÍN 671 03876 488754 ROSARIO DE LA FRONTERA
636 PIORNO CLAUDIO ALIM MELCHORA FIGUEROA DE CORNEJO 240 03876-481549 ROSARIO DE LA FRONTERA
763 BURGOS MARIANA CECILIA TUCUMÁN 263 LOCAL 3 03876-483979 ROSARIO DE LA FRONTERA
610 – 430 CHALAP, JOSE EMILIO – RESTOM JORGE MIGUEL WARNES Nº 207-209 03873-422490 TARTAGAL
616 CONTRERAS LUIS ALBERTO WARNES Y CORNEJO CLINICA SAN ANTONIO 03873-421483 TARTAGAL
653 ACUÑA, ALEJANDRA BELGRANO 320 03873-422136 TARTAGAL
126 FERNANDEZ NOEMÍ ZABALA 432- CENESA 0387-4233593 SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
178 GARAY MARÍA EUGENIA RIVADAVIA 1142 0387-4219641 SALTA
201 QUINTANA MARÍA DEL P. HIPÓLITO IRIGOYEN  267- SANATORIO EL PARQUE 0387-4321592 SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
238 NEBHEN GLORIA SGO. DEL ESTERO 449 0387-4313389 SALTA
276 BELLOMO RAUL VICENTE LOPEZ 1046 0387-4316342/4223541 SALTA
287 MUSSO MONICA AV. SARMIENTO  333 4310491/0387-4849159 SALTA
341 MOVSOVICH CATALINA AV. REYES CATÓLICOS 1518- SANATORIO SAN ROQUE 3874477697 SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
367 IBÁÑEZ GLADYS DEÁN FUNES 615 0387-4219595 SALTA
398 MULKI JORGELINA AV. SARMIENTO 260 0387-4213917 SALTA
415 BATULE LILIANA MITRE   478- SANATORIO MODELO 0387-4318180/4319370 SALTA
451 NAZR MÓNICA PELLEGRINI 654 0387-4212606 SALTA
452 ELIAS CLAUDIA ADOLFO GÜEMES 287- CLÍNICA GÜEMES 0387-4217072 SALTA
455 NORDERA IRIS MARIELA ALVARADO 141 0387-4220424 SALTA
465 DIB ASHUR SILVIA MARIANO BOEDO 60 0387-4229619 SALTA
466 IÑIGUEZ MARIA DEL C. SAN LUIS 695 3874104978 SALTA
480 ZERDAN ADRIANA MARCELA GENERAL GUEMES 2035 4228855 SALTA
488 CRAVACUORE ALBERTO ENZO ALVARADO 1438 4213290 SALTA
492 MUÑOZ LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO 1278 0387-4223030 SALTA
511 RIVERO D’ANDREA SONIA SANTIAGO DEL ESTERO 50 4210504 SALTA
534 SOLDINI SERGIO DANIEL AMEGHINO 1069- CLÍNICA VIRGEN DE URKUPIÑA 3875103880 SALTA
535 ÁLVAREZ ELSA VICTORIA ZUVIRÍA 898 4315696 SALTA
555 VANETTA HELGA SILVANA ITUZAINGÓ 751 4233585-0387-154185883 SALTA
571 GUIZZO CINTHIA MABEL SAN PABLO 4377 – Bº SAN FRANCISCO 4247307-4240750 SALTA
577 ZUSMAN SILVIA BEATRIZ VICENTE LÓPEZ 449 0387-4310857 SALTA
581 GARCE BEATRÍZ DEL C. AMEGHINO 152 3875727151 SALTA
587 GÓMEZ MARCELA VERONICA AMEGHINO 243 4316858 SALTA
600 CASTILLO SUSANA VERONICA AV. SARMIENTO 333 4310491/0387-4849159 SALTA
603 MUZIO, MARCELO ENRIQUE ALBERDI 359- CLÍNICA CRUZ AZUL 0387-4311563 SALTA
606 SARAVIA MARIA GUADALUPE AV. BELGRANO 891- SANATORIO EL CARMEN 0387-4311555 (int. 119) SALTA
613 SORIA, SOFIA ELIZABETH MARIANO BOEDO 23 0387-4215440 SALTA
635 SEGURA GIMÉNEZ MARCELO GUSTAVO SARMIENTO 360 4312034 SALTA
649 MORALES CANO NORMANDO ANTONIO DEL MILAGRO 326 3874472320 SALTA
661 GARBAL FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO 25 0387-4221988 SALTA
664 CLAVERO CAROLA ANDREA ADOLFO GÜEMES 82- IMAC 0387-4954900(201) SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
667 LAVAQUE ESTEBAN DANIEL SANTIAGO DEL ESTERO 1415 0387-4211820 SALTA
669 MISSERA ACOSTA ANA GABRIELA URQUIZA 150- MATERNIDAD PRIVADA DE SALTA 0387-4320385 SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
673 ESCUDERO LUCIANA LAPRIDA 145- ALTOS DE SALTA 0387-4161300 SALTA Pacientes Internados y casos sospechosos
674 IBARRA MARÍA CECILIA VICENTE LOPEZ 143 3875562305 SALTA
691 HERRERA DANIELA PAOLA AV. SARMIENTO 566- CLÍNICA SAN RAFAEL 0387-4318111 SALTA
698 DANTUR NORMA FLORENCIA ALVARADO 858- CLÍNICA LA MERCED 0387-4219212 SALTA
728 ABADE JAVIER ROSARIO URQUIZA 964- HOSPITAL PRIVADO SANTA CLARA DE ASIS 3874314600 SALTA
760 SARAVIA DANIEL JOSË ADOLFO GÜEMES 205 0387-6094901 SALTA
761 SARSOTTI SEBASTIAN AV. JUAN B. JUSTO 93- HOSPITAL PRIVADO TRES CERRITOS 0387-4398880 SALTA
762 LÓPEZ GERARDO MARTIN AV. BELGRANO 1067 0387-4316161 SALTA
780 IRAMAIN SILVANA DEL VALLE ALVARADO 101 0387-4315011 SALTA
806 FERNÁNDEZ ASENSIO, PAULA ANALIA 20 DE FEBRERO 659 0387-4219111 SALTA
852 LEGUIZAMÓN JOSÉ IGNACIO SAN JUAN 481 3854133896 SALTA
862 AVILA DIEZ MARÍA VICTORIA JURAMENTO 1595 0387-6716654 SALTA
263 LÓPEZ DÍAZ MARIA DEL MILAGRO DEL MILAGRO 378 0387-4953137 SALTA
426 MOREY BULACIO LUIS MILTON DEÁN FUNES 948 0387-4312777 SALTA solo para procesamiento de muestras
667 LAVAQUE ESTEBAN DANIEL SGO. DEL ESTERO 1415 0387-4211820 SALTA
862 AVILA DIEZ MARIA VICTORIA JURAMENTO 1595 0387-6716654 SALTA

FUENTE: COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE SALTA

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