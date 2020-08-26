ESTOS SON LOS BIOQUÍMICOS QUE HACEN EL TEST PCR EN SALTA

El Colegio de Bioquímicos publicó la lista de laboratorios y bioquímicos que realizan test PCR para detectar coronavirus en Salta. El organismo compartió el nombre de los profesionales, la dirección del laboratorio en el que trabajan, el teléfono de cada uno y la localidad en la que desempeñan su actividad.
Teniendo en cuenta el fuerte incremento de casos positivos de coronavirus en Salta, el Colegio de Bioquímicos provincia decidió publicar los laboratorios que realizan estos procedimientos médicos, como así también el nombre de cada bioquímico encargado de hacerlo.
El listado del organismo también incluye el teléfono de cada laboratorio y también la localidad salteña en la que desempeñan esta actividad.
El listado:
|LABORATORIOS PRIVADOS QUE TOMAN MUESTRAS DE HISOPADO PARA SARS-COV 2-PCR
|MAT
|PROFESIONAL
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|LOCALIDAD
|OBSERVACIONES
|602
|AGUIRRE FERNANDO RAMÓN
|YRIGOYEN ESQUINA 9 DE JULIO
|03873-461462
|AGUARAY
|842
|QUIROGA VANESA ESTELA
|ANTÁRTIDA ARGENTINA S/N
|3878673508
|CAMPO QUIJANO
|700
|REYNA PAOLA MARIELA
|JULIO CORNEJO Nº 79
|3874810905
|CAMPO SANTO
|379
|BRANDÁN HÉCTOR RENE
|SAN RAFAEL 193
|3876845638
|EL CARRIL
|435
|AGUIRRE SILVIA LÍA
|24 DE SETIEMBRE 464
|03878-471477
|EMBARCACIÓN
|514
|CHAMALE, BEATRIZ
|24 DE SETIEMBRE 244 CLÍNICA MAYO
|03878-471200
|EMBARCACIÓN
|152
|SOTA DE VARGAS, SILVIA GRACIELA
|CABRED 250
|0387-4911767
|GENERAL GÜEMES
|750
|CASAL MELISA NATALIA
|ALEM 102
|0387-4914122
|GENERAL GÜEMES
|582
|MEDINA RAMÓN ENRIQUE
|AVDA. GUEMES S/N
|3878411242
|HIPÓLITO YRIGOYEN
|461
|PERELLO SUREDA, CLAUDIA
|AVDA. GUEMES 218 – CLÍNICA VIRGEN DE HUACHANA
|03877-421041
|JOAQUÍN V. GONZALEZ
|474
|MONTOYA, LILIANA
|AVDA. GUEMES ESQUINA RIVADAVIA
|03877-422098
|JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
|629
|SORAYRE, EDITH SILVINA
|AVDA. RIVADAVIA 420 CLÍNICA LOURDES
|03877-421650
|JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
|676
|ESTEBAN LUCIANO BENJAMÍN
|LAVALLE 135
|3875216947
|JOAQUIN V. GONZÁLEZ
|333
|DI LEANDRO CARLOTA ELISA
|URIBURU 287
|03878-422596
|ORÁN
|413 – 412
|MARTOS JORGE – BIANCATO MARIA ELENA
|CORONEL EGUES 187
|03878-424746
|ORÁN
|428
|GUERRERO, ANTONIA ENRIQUETA
|GUEMES 880 CLINICA SAGRADO CORAZON
|03878-422687
|ORÁN
|711
|MONTIEL FERNANDO DANIEL
|URIBURU ESQUINA LOPEZ Y PLANES
|ORÁN
|781
|CANIZA MIRIAN LAURA
|25 DE MAYO 342
|03878-424011
|ORÁN
|645
|RÍOS PATRICIA DEL VALLE
|SAN MARTIN Nº 350
|3878493012
|PICHANAL
|371
|DILASCIO, HUGO
|BELGRANO 73
|03876-482454- 03876661417
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|445
|OLMEDO, MARCELA
|SAN MARTÍN 671
|03876 488754
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|636
|PIORNO CLAUDIO ALIM
|MELCHORA FIGUEROA DE CORNEJO 240
|03876-481549
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|763
|BURGOS MARIANA CECILIA
|TUCUMÁN 263 LOCAL 3
|03876-483979
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|610 – 430
|CHALAP, JOSE EMILIO – RESTOM JORGE MIGUEL
|WARNES Nº 207-209
|03873-422490
|TARTAGAL
|616
|CONTRERAS LUIS ALBERTO
|WARNES Y CORNEJO CLINICA SAN ANTONIO
|03873-421483
|TARTAGAL
|653
|ACUÑA, ALEJANDRA
|BELGRANO 320
|03873-422136
|TARTAGAL
|126
|FERNANDEZ NOEMÍ
|ZABALA 432- CENESA
|0387-4233593
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|178
|GARAY MARÍA EUGENIA
|RIVADAVIA 1142
|0387-4219641
|SALTA
|201
|QUINTANA MARÍA DEL P.
|HIPÓLITO IRIGOYEN 267- SANATORIO EL PARQUE
|0387-4321592
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|238
|NEBHEN GLORIA
|SGO. DEL ESTERO 449
|0387-4313389
|SALTA
|276
|BELLOMO RAUL
|VICENTE LOPEZ 1046
|0387-4316342/4223541
|SALTA
|287
|MUSSO MONICA
|AV. SARMIENTO 333
|4310491/0387-4849159
|SALTA
|341
|MOVSOVICH CATALINA
|AV. REYES CATÓLICOS 1518- SANATORIO SAN ROQUE
|3874477697
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|367
|IBÁÑEZ GLADYS
|DEÁN FUNES 615
|0387-4219595
|SALTA
|398
|MULKI JORGELINA
|AV. SARMIENTO 260
|0387-4213917
|SALTA
|415
|BATULE LILIANA
|MITRE 478- SANATORIO MODELO
|0387-4318180/4319370
|SALTA
|451
|NAZR MÓNICA
|PELLEGRINI 654
|0387-4212606
|SALTA
|452
|ELIAS CLAUDIA
|ADOLFO GÜEMES 287- CLÍNICA GÜEMES
|0387-4217072
|SALTA
|455
|NORDERA IRIS MARIELA
|ALVARADO 141
|0387-4220424
|SALTA
|465
|DIB ASHUR SILVIA
|MARIANO BOEDO 60
|0387-4229619
|SALTA
|466
|IÑIGUEZ MARIA DEL C.
|SAN LUIS 695
|3874104978
|SALTA
|480
|ZERDAN ADRIANA MARCELA
|GENERAL GUEMES 2035
|4228855
|SALTA
|488
|CRAVACUORE ALBERTO ENZO
|ALVARADO 1438
|4213290
|SALTA
|492
|MUÑOZ LUIS FERNANDO
|SANTIAGO DEL ESTERO 1278
|0387-4223030
|SALTA
|511
|RIVERO D’ANDREA SONIA
|SANTIAGO DEL ESTERO 50
|4210504
|SALTA
|534
|SOLDINI SERGIO DANIEL
|AMEGHINO 1069- CLÍNICA VIRGEN DE URKUPIÑA
|3875103880
|SALTA
|535
|ÁLVAREZ ELSA VICTORIA
|ZUVIRÍA 898
|4315696
|SALTA
|555
|VANETTA HELGA SILVANA
|ITUZAINGÓ 751
|4233585-0387-154185883
|SALTA
|571
|GUIZZO CINTHIA MABEL
|SAN PABLO 4377 – Bº SAN FRANCISCO
|4247307-4240750
|SALTA
|577
|ZUSMAN SILVIA BEATRIZ
|VICENTE LÓPEZ 449
|0387-4310857
|SALTA
|581
|GARCE BEATRÍZ DEL C.
|AMEGHINO 152
|3875727151
|SALTA
|587
|GÓMEZ MARCELA VERONICA
|AMEGHINO 243
|4316858
|SALTA
|600
|CASTILLO SUSANA VERONICA
|AV. SARMIENTO 333
|4310491/0387-4849159
|SALTA
|603
|MUZIO, MARCELO ENRIQUE
|ALBERDI 359- CLÍNICA CRUZ AZUL
|0387-4311563
|SALTA
|606
|SARAVIA MARIA GUADALUPE
|AV. BELGRANO 891- SANATORIO EL CARMEN
|0387-4311555 (int. 119)
|SALTA
|613
|SORIA, SOFIA ELIZABETH
|MARIANO BOEDO 23
|0387-4215440
|SALTA
|635
|SEGURA GIMÉNEZ MARCELO GUSTAVO
|SARMIENTO 360
|4312034
|SALTA
|649
|MORALES CANO NORMANDO ANTONIO
|DEL MILAGRO 326
|3874472320
|SALTA
|661
|GARBAL FERNANDO
|SANTIAGO DEL ESTERO 25
|0387-4221988
|SALTA
|664
|CLAVERO CAROLA ANDREA
|ADOLFO GÜEMES 82- IMAC
|0387-4954900(201)
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|667
|LAVAQUE ESTEBAN DANIEL
|SANTIAGO DEL ESTERO 1415
|0387-4211820
|SALTA
|669
|MISSERA ACOSTA ANA GABRIELA
|URQUIZA 150- MATERNIDAD PRIVADA DE SALTA
|0387-4320385
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|673
|ESCUDERO LUCIANA
|LAPRIDA 145- ALTOS DE SALTA
|0387-4161300
|SALTA
|Pacientes Internados y casos sospechosos
|674
|IBARRA MARÍA CECILIA
|VICENTE LOPEZ 143
|3875562305
|SALTA
|691
|HERRERA DANIELA PAOLA
|AV. SARMIENTO 566- CLÍNICA SAN RAFAEL
|0387-4318111
|SALTA
|698
|DANTUR NORMA FLORENCIA
|ALVARADO 858- CLÍNICA LA MERCED
|0387-4219212
|SALTA
|728
|ABADE JAVIER ROSARIO
|URQUIZA 964- HOSPITAL PRIVADO SANTA CLARA DE ASIS
|3874314600
|SALTA
|760
|SARAVIA DANIEL JOSË
|ADOLFO GÜEMES 205
|0387-6094901
|SALTA
|761
|SARSOTTI SEBASTIAN
|AV. JUAN B. JUSTO 93- HOSPITAL PRIVADO TRES CERRITOS
|0387-4398880
|SALTA
|762
|LÓPEZ GERARDO MARTIN
|AV. BELGRANO 1067
|0387-4316161
|SALTA
|780
|IRAMAIN SILVANA DEL VALLE
|ALVARADO 101
|0387-4315011
|SALTA
|806
|FERNÁNDEZ ASENSIO, PAULA ANALIA
|20 DE FEBRERO 659
|0387-4219111
|SALTA
|852
|LEGUIZAMÓN JOSÉ IGNACIO
|SAN JUAN 481
|3854133896
|SALTA
|862
|AVILA DIEZ MARÍA VICTORIA
|JURAMENTO 1595
|0387-6716654
|SALTA
|263
|LÓPEZ DÍAZ MARIA DEL MILAGRO
|DEL MILAGRO 378
|0387-4953137
|SALTA
|426
|MOREY BULACIO LUIS MILTON
|DEÁN FUNES 948
|0387-4312777
|SALTA
|solo para procesamiento de muestras
|667
|LAVAQUE ESTEBAN DANIEL
|SGO. DEL ESTERO 1415
|0387-4211820
|SALTA
|862
|AVILA DIEZ MARIA VICTORIA
|JURAMENTO 1595
|0387-6716654
|SALTA
FUENTE: COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE SALTA