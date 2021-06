EUROCOPA: ITALIA GOLEÓ A SUIZA Y ES EL PRIMER CLASIFICADO A OCTAVOS DE FINAL

Italia goleó 3 a 0 a Suiza en Roma y se convirtió en el primer equipo clasificado a octavos de final de la Eurocopa. La Azurra venció con un doblete de Manuel Locatelli (26′ y 52′) y un tanto del goleador Ciro Immobile (89′) y lidera con puntaje ideal el Grupo A.

Italia atraviesa un momento excepcional: acumula 29 partidos sin perder con diez victorias seguidas y no recibe goles desde el 14 de octubre de 2020, en su empate 1-1 con Países Bajos por la Liga de las Naciones de la UEFA (7 partidos consecutivos con la valla invicta).

Detrás de los italianos en el Grupo A de la Eurocopa, con cuatro unidades, se ubica Gales, que este miércoles superó a Turquía por 2 a 0 en el estadio Olímpico de Bakú en Azerbaiyán. Los tantos del conjunto británico fueron obra de Aaron Ramsey a los 42′ y Connor Roberts a los 95′.

La jornada de Eurocopa había iniciado con el triunfo de Rusia por 1 a 0 sobre Finlandia en San Petersburgo por el Grupo B. EL gol de los rusos fue obra de Aleksey Miranchuk a los 45′ del primer tiempo.

Mañana la actividad de la Euro 2020 continuará con tres partidos: a las 10:00 Ucrania vs Macedonia, a las 13:00 Dinamarca vs Bélgica y a las 16:00 Países Bajos vs Austria.