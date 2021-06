EUROCOPA: BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS AVANZARON A OCTAVOS DE FINAL

Continúa la acción de la segunda fecha de la Eurocopa. En la jornada de hoy, dos selecciones lograron avanzar a octavos de final tras sus respectivos triunfos: Bélgica y Países Bajos, que se suman a Italia, que fue el primer país en inscribir su nombre entre los 16 mejores.

Por el Grupo B, Bélgica le dio vuelta un apasionante partido a Dinamarca y le terminó ganando 2 a 1 en Copenhague. Los daneses sacaron ventaja a los 2 minutos de iniciado el encuentro a través de Yussuf Poulsen, pero en el complemento los belgas, uno de los grandes candidatos a ganar la Euro, lo dieron vuelta con tantos de Thorgan Hazard (55′) y Kevin De Bruyne (70′). De esta manera los dirigidos por Roberto Martínez ganaron los dos juegos que disputaron y ya están en octavos de final.

Por el Grupo C en tanto, Países Bajos venció 2 a 0 a Austria y también sacó boleto a octavos. Los neerlandeses se impusieron en el Amsterdam Arena con tantos de Memphis Depay de penal a los 11′ y Denzel Dumfries a los 67′.

En el otro partido del Grupo C, Ucrania le ganó 2 a 1 a Macedonia y aún mantiene chances de clasificación. Los dirigidos por Schevchenko lograron el triunfo gracias a los tantos de Andriy Yarmolenko (29′) y Roman Yaremchuk (34′), mientras que Ezdzhan Alioski descontó para Macedonia.

Mañana la actividad de la Euro continuará con tres partidos: a las 10:00 Suecia vs Eslovaquia, a las 13:00 Croacia vs República Checa y a las 16:00 el clásico Inglaterra vs Escocia.