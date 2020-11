EXPULSARON A UN CONCEJAL DE PICHANAL POR “EJERCER DOBLE FUNCIÓN PÚBLICA”

Se trata de Marcos Domínguez, concejal de Pichanal y hermano del intendente, Sebastián Domínguez. El edil fue expulsado del Concejo Deliberante por “ejercer doble función pública”, según el dictamen de comisión de Juicio Político.

La vida institucional de Pichanal, municipio del norte de Salta, se vio alterada este miércoles, porque el concejal, Marcos Domínguez, quien también es hermano del intendente, Sebastián Domínguez, fue expulsado del Concejo Deliberante y lo acusan de ejercer doble función pública. El argumento para su expulsión quedó establecido en el dictamen de comisión Nº 4 de Juicio Político.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Pichanal afirman que no hay ninguna resolución que designe a Marcos Domínguez como empleado o funcionario del Municipio. También aseguran que los ediles no tienen pruebas fehacientes y que no citaron a la reunión de comisión de juicio político.