FALLECIÓ UN POLICÍA EN ORÁN PELEANDO CONTRA EL CORONAVIRUS: EL CUARTO EN SALTA

View this post on Instagram

❗ Este fue un domingo trágico para el personal de la Unidad Regional N° 2 de Orán, es que en horas de la mañana se conoció el deceso de el Sub Oficial Principal Andrés Mamaní, «Cacho» Mamaní se desempeñó muchos años colaborando en la Cooperadora Asistencial, se encontraba internado en el Hospital San Vicente de Pául, y esta mañana su cuerpo no resistió al virus. #salta #Coronavirus