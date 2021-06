FEDERAL «A»: GIMNASIA JUEGA EL SÁBADO Y CENTRAL TIENE FECHA LIBRE

Se conoció la programación de la décima fecha del Torneo Federal «A», que se jugará entre viernes y sábado debido a que la 11º se disputará entresemana. En este caso, Gimnasia y Tiro recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú el sábado a las 15:30 en el Gigante del Norte, mientras que a Central Norte le tocará jornada libre.

El Albo, único escolta del líder Racing de Córdoba (está dos puntos por debajo de la Academia), buscará su quinto triunfo consecutivo ante quien es hoy el último de la tabla. Juventud Unida sólo ha sumado 3 unidades y todavía no conoce lo que es ganar en el torneo.

El Cuervo por su parte, no tendrá actividad ya que le toca fecha libre, por lo que descansará este fin de semana y esperará la programación de la 11º fecha para ver qué día de la semana que vienen debe visitar a Chaco For Ever.

Posiciones – Zona 2:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (Córdoba) 20 9 6 2 1 13 1 +12 2 Gimnasia y Tiro 18 9 5 3 1 13 7 +6 3 Chaco For Ever 16 9 4 4 1 16 8 +8 4 Central Norte 15 9 3 6 0 14 9 +5 5 Sportivo Belgrano (San Francisco) 12 9 2 6 1 12 10 +2 6 Sarmiento (Resistencia) 12 9 3 3 3 10 11 -1 7 Unión (Sunchales) 10 8 2 4 2 9 9 0 8 Defensores (Pronunciamiento) 10 8 2 4 2 7 7 0 9 Defensores (Villa Ramallo) 10 8 3 1 4 9 10 -1 10 Boca Unidos (Corrientes) 10 8 2 4 2 9 11 -2 11 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 10 8 3 1 4 7 10 -3 12 Douglas Haig (Pergamino) 7 8 2 1 5 5 6 -1 13 Crucero del Norte (Misiones) 7 8 2 1 5 5 15 -10 14 Sportivo Las Parejas 6 8 1 3 4 5 10 -5 15 Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 8 0 3 5 5 15 -10

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso.

-Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.