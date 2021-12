Femicidio de Agustina Cruz: la ampliación de denuncia nunca llegó a la fiscalía

A medida que pasan los días se conocen irregularidades en torno al caso de Agustina Cruz, la joven de 17 años que el pasado 22 de octubre fue asesinada por su expareja cuando iba al colegio en la localidad de Coronel Moldes. La adolescente había denunciado a su agresor, Juan Rodrigo Gallardo, y le habían asignado una supuesta consigna policial, sin embargo no tuvo protección. Ahora su mamá, Yanina Cruz, contó que el 30 de septiembre, había hecho una ampliación de denuncia que nunca llegó a la Fiscalía.

Cuando comenzó a recibir amenazas de Gallardo, Agustina lo denunció. Él también la hostigaba, la perseguía y la llamaba por teléfono. Nunca la dejó en paz. Ella, como cualquier ciudadano, buscó ayuda en la Policía. «Agustina cambió tres veces su número de teléfono», le contó Yanina a Multivisión Federal. La mujer relató que tras la primera denuncia, ella misma fue a la comisaría de Coronel Moldes a ampliarla porque Gallardo merodeaba el pueblo. «Un día una mujer llamó a mi hija y le dijo que tenía un mensaje para ella», agregó Yanina.

Aquella ampliación de acusación, donde solicitaba un botón antipánico y que prohíban el ingreso de Gallardo a Moldes, fue el 30 de septiembre, 22 días antes del femicidio. Hoy, a más de un mes del lamentable hecho, Yanina se enteró que nunca salió de la comisaría, y que por ende nunca llegó a Fiscalía. «Hace días mi abogada me llamó para contarme esto cuando se trata de apretar un botón y enviarla de forma virtual», manifestó Yanina. «Si se hubiera hecho lo que correspondía mi hija estaría conmigo. Quiero que se investigue bien y que caigan los que tengan que caer porque hubo abandono de persona. Acá no hay un solo culpable, a Agustina no le llevaron el apunte «, sentenció la mujer.