FEMICIDIO DE AGUSTINA CRUZ: SU MAMÁ VENDE COMIDA PARA PAGAR UNA ABOGADA

El pasado 22 de octubre, Agustina Cruz, de 17 años, caminaba al colegio en la localidad de Coronel Moldes cuando su exnovio, Juan Gallardo, la interceptó en plena calle. Primero la golpeó y luego la apuñaló frente a la mirada de unos pocos testigos que no pudieron frenarlo. La adolescente murió camino al Hospital San Bernardo. Días antes, ella había denunciado a su agresor por amenazas, y le habían asignado una consigna policial que venció el 8 de octubre. El resto de los días, hasta el momento de femicidio, estuvo desprotegida.

A casi un mes del femicidio, la mamá de Agustina, vende empanadas para pagarle a su abogada, y asegura que seguirá adelante con su lucha porque, según manifiesta, la Justicia salteña desatendió las denuncias de su hija, quien sufría hostigamientos por parte del joven que finalmente la mató en plena calle. En una entrevista con Multivisión, Gianina se mostró dolida por la poca convocatoria que tuvo la marcha por Agustina que realizó la semana pasada. Siente que la gente se está olvidando del femicidio de Agustina.

«Lo único que recibí fue contención psicológica. La Oficina de la Mujer no me acompañó en las marchas. No abren los ojos y todo quedó en la nada. Yo quiero Justicia para que el que no hace su trabajo, se vaya. El día de lo sucedido hubo una tremenda marcha, pensé que iba a continuar pero no, mi familia es la única que esta. Yo no tengo por que estar tocándole la puerta a los políticos. Si tengo ayuda es de mi familia», remarcó Gianina.

La mujer comentó que la única ayuda económica que recibió durante este tiempo fueron $40.000 y luego de $10.000 que ella misma pidió. «Ahora decido vender comida para no pedirle nada a nadie y no deberle nada. Saben lo que estoy pasando, y tengo que estar tocando puertas», manifestó.

Finalmente, la mujer denunció que Agustina no sólo fue víctima de Gallardo sino también de la Justicia salteña. «No hubo infames de por qué no se cumplieron las consignas fijas que le habían designado a mi hija. Hubo abandono de persona. Nunca estuve en esta pero no voy a bajar los brazos. Van a pagar todos los que fueron culpables porque si hubieran actuado bien mi hija estaría conmigo», finalizó Gianina, quien además puso su teléfono a disposición de la gente que quiera ayudara. Es 875401852.