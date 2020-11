FEMICIDIO EN TUCUMÁN: PIDEN JURI CONTRA EL JUEZ QUE BENEFICIÓ AL ASESINO DE PAOLA TACACHO

El femicidio de Paola Tacacho, causó conmoción no solo en San Miguel de Tucumán, sino en todo el país, que no se explica la brutalidad de su asesino, Mauricio Parada Parejas, el ex alumno que la acosó durante cinco años y que el viernes por la noche la siguió, la mató de al menos seis puñaladas y se suicidó. El estupor fue aún mayor cuando se supo que Paola había denunciado mas de una decena de veces a su agresor y que la Justicia tucumana nunca tuvo en cuenta, ni escuchó los pedidos de ayuda.

Este martes, la Legislatura de Tucumán recibió dos pedidos de juicio político para que se investigue el accionar del juez Francisco Pisa, que intervino en una de las denuncias que la docente realizó y que, según apuntan sus denunciantes, no adoptó las medidas para proteger a la víctima. Pero el juez Pisa también está en la mira hacia el interior del poder judicial: la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó ayer una auditoría urgente para analizar el accionar del magistrado, que en 2017 sobreseyó al asesino y archivó la causa en su contra.

“Quizás estamos a tiempo de evitar otro femicidio por desidia de este juez, que es una vergüenza para los tucumanos”, sostuvo el legislador José María Canelada (UCR), que presentó uno de los pedidos de jury contra Pisa quien, según él, “debió dictar sentencia de manera rápida, con perspectiva de género, contemplando que había una mujer que venía denunciando acoso y amenazas desde hacía años”. “Sin embargo, Pisa se tomó nueve meses para resolver un tema urgente y archivó la causa, sobreseyendo al acosador”, agregó.

El segundo pedido de juicio político fue presentado hoy por la organización defensora de los derechos de las mujeres Mumalá. “Este juez no escuchó a Paola cuando el femicida violó una perimetral de manera constante, y eso ya es un delito”, señalaron voceras de la organización, que sostuvieron que “no se tuvieron en cuenta las leyes de protección que nos amparan porque, cuando una mujer realiza una denuncia, hay que actuar de manera inmediata”.

En simultáneo, la presidenta de la Corte Suprema tucumana, Claudia Sbdar, ordenó una auditoría “urgente” para analizar las denuncias de la joven profesora salteña que dictó clases a su asesino en la carrera de traductorado de inglés en el Colegio Mark Twain de la capital provincial durante los primeros meses de 2015.