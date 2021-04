FERNANDO BURLANDO HABLÓ DE LAS DECLARACIONES DE MATÍAS MORLA

Este martes, Fernando Burlando, abogado de Villafañe, afirmó en el ciclo Es por ahí que está entrevista “fue más de lo mismo” y desmintió a su colega: “El doctor Morla no solamente reincide en situaciones que ya quedaron en el olvido, como las distintas causas que iniciaron en contra de Claudia Villafañe están todas sobreseídas. Es mentira que tiene causas por defraudación, se habló de que está imputada en una causa por evasión tributaria, ni siquiera fue citada a declarar. Hace mucho tiempo que se inició la investigación y la AFIP dijo que no había inconveniente en el pago y las obligaciones tributarias de Villafañe. Me da la sensación que la nota de este tenor era totalmente innecesaria”.

Además, el letrado señaló en diálogo con el conductor Guillermo Andino que existe una orden judicial por la que Villafañe y Morla están “obligados a hacer silencio y a no tratar temas que estén emparentados con la situación vinculada al incidente de nulidad de disolución de sociedad conyugal y cuestiones conexas”. Y se mostró sorprendido porque el ex apoderado de Maradona hizo referencia a estas cuestiones en el nuevo programa de América.