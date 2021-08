FIESTA EN OLIVOS. EL PRESIDENTE SE PRESENTARÁ EN LA JUSTICIA

El presidente Alberto Fernández y su abogado Gregorio Dalbón preparan la estrategia judicial en el marco de la causa que investiga los ingresos a la Quinta de Olivos y la celebración de cumpleaños VIP de Fabiola Yañez en medio de la cuarentena estricta.

La defensa del Jefe de Estado sostiene que lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no se configura en un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”.

En este sentido Dalbón negó que el Presidente vaya a ir a la Justicia a proponer un acuerdo. “No lo necesitamos porque no hubo delito”, le dice a este medio y agrega: “La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

Sin embargo, el letrado que también integra el equipo jurídico de abogados de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, adelantó que Alberto Fernández tiene pensando presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal Ramiro González realizar una donación a modo de reparación a una entidad de bien público. Aún no hay fecha para que esto ocurra. “Podría ser al Instituto Malbrán”, dije Dalbón

