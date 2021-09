FIFA COMENZÓ EL PROCESO DISCIPLINARIO POR EL PARTIDO DE BRASIL Y ARGENTINA EN LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL

La FIFA, mediante un comunicado en sus redes, confirmó que se abrió un procedimiento disciplinario relacionado con el partido entre Brasil y Argentina del último domingo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2020. El mismo fue suspendido a los cinco minutos de juego tras el ingreso de varios funcionarios de la agencia de salud brasileña con el objetivo de trasladar a aislamiento a los cuatro futbolistas argentinos que se desempeñan en la Premier League inglesa, tras acusarlos de haber violado las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria y denunció que Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendia mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar al país provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra, algo que era de público conocimiento.

“Tras analizar los informes oficiales relativos al encuentro entre Brasil y Argentina, la FIFA confirma la apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones miembro”, sostuvo el comunicado del ente que maneja el fútbol mundial. A lo que agregó: “Se ha solicitado a ambas selecciones que proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión del encuentro a fin de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda recopilarlos y analizarlos exhaustivamente”.

La Asociación del Fútbol Argentino sostiene que la delegación cumplió «con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por Conmebol» para ir a disputar el encuentro clasificatorio. De hecho, el plantel había sido respaldado por FIFA y la Confederación para disputar el cotejo, dado que no se rompió la burbuja.

Una resolucion, sea la que sea, no implicara que sea caso cerrado en lo inminente, porque la AFA o CBF, quien no salga favorecido, puede apelar y si el Tribunal acepta dicho recurso, el conflicto pasará a la Comisión de Apelaciones que tiene 6 meses para definir. Y recordemos que como ultima instancia queda el TAS (Tribunal Arbitral Deportivo), que no tiene tiempos procesales.

Así, tranquilamente puede ocurrir que el fallo definitivo, el del TAS, llegue en 2022, con las Eliminatorias definidas. Y, probablemente, con Argentina y Brasil con pasaje asegurado para Qatar.