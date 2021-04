FIN DE SEMANA LARGO: MÁS DE 4 MILLONES DE PERSONAS VIAJARON EN SEMANA SANTA

Esos números llevaron algo de recuperación aunque aún sin lograr alcanzar los niveles previos a la pandemia. Se priorizaron los destinos cercanos.

El fin de semana extra largo de Pascua generó un movimiento turístico de 4,2 millones de personas en todo el país, que en los cuatro gastaron un total de $14.066 millones. Las cifras entusiasman a las golpeadas economías regionales, pero generan preocupación en el inicio de la segunda ola de coronavirus, con una curva de contagios ascendente.

De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), del total de 4,2 millones de personas que se movilizaron, 1,9 millones fueron turistas que viajaron por la Argentina y gastaron $11.400 millones, y 2,3 millones fueron excursionistas que decidieron trasladarse a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes o encuentros familiares, y gastaron $2666 millones.

El movimiento de Semana Santa se acercó a los niveles prepandemia, pero no logró mejorarlo. En 2019, la última Pascua que se pudo celebrar sin restricciones, se habían registrado 2,1 millones de turistas y 2,6 millones de excursionistas.

Según CAME, los turistas fueron “prudentes en sus gastos, eligieron destinos cercanos, menos populares, viajaron en familia o entre amigos de confianza y cumplieron los protocolos”. La estadía promedio fue de tres días y el gasto diario per cápita de $2000. En el caso de los excursionistas recorrieron entre el miércoles y el domingo más de 100 ciudades de la Argentina.

Para la entidad empresaria, excepto la situación sanitaria y económica, fueron muchos los factores que jugaron a favor del turismo de pascuas este año. Por un lado mencionó el buen tiempo, pero además que la fecha cayó sobre principio de mes cuando muchos ya cobran el sueldo; que los empresarios del sector mantuvieron prudentes y flexibles los precios y el temor a que se vuelvan a cerrar las ciudades frente a la segunda ola del covid y no se pueda viajar luego por varios meses.

“Los turistas repetían la frase: ‘viajar antes que se corten de nuevo los permisos’. Especialmente se notó en la cantidad de visitantes que eligieron lugares donde puedan a la vez reencontrarse con familiares” indicó CAME.

Cómo fue el fin de semana extra largo

Lo que el turismo podía esperar este fin de semana de Pascuas se había comenzado a ver en el fin de semana de Carnaval, cuando también muchos argentinos se movilizaron por el país, pero en aquel momento la cercanía del inicio de las clases presenciales no había permitido verlo en todo su esplendor.

Con la amenaza de un nuevo cierre como protocolo para contener la segunda ola de contagios de coronavirus, la realidad este fin de semana fue mejor. Según el Ministerio de Turismo, hasta el miércoles 31 de marzo se habían realizado 1,2 millones de certificados para viajar en estos días, uno de los requisitos para poder transitar hacia los destinos.

Las dificultades para viajar fuera del país por el cierre de fronteras, los requisitos a cumplir al ingreso y los crecientes contagios en los principales destinos de estas fechas también desalentaron el turismo internacional y crearon un gran interés por el interno.

De acuerdo con los datos de CAME, desde el domingo pasado ya se hacía difícil conseguir alojamientos. Los centros más elegidos fueron las localidades de la Costa argentina, Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos.

En este contexto, CAME denunció que al igual que en el verano “la coyuntura facilitó la oferta informal de servicios en desmedro de la formal”, lo que “ocasionó importantes perjuicios a los prestadores legales que soportaron las desventuras de casi un año sin turismo”.

Otra de las características de este fin de semana fue que en los viajes de cercanía, en grupos reducidos o de confianza, se eligieron destinos vinculados a lo natural y rural, evitando los que habitualmente tienen alta concentración de gente.

Pese a algunas excepciones, las actividades recreativas destacadas fueron las caminatas, kayak, pesca deportiva, cicloturismo, mountain bike, cabalgatas, visitas a establecimientos productivos, sobre todo en Río Negro, Córdoba, Bariloche y el Litoral.

Provincia por provincia, cómo fue el turismo

Ciudad de Buenos Aires: sin el turismo internacional, se manejó con muchos excursionistas de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, y visitantes de provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba principalmente.

Provincia de Buenos Aires: el 30% de los turistas que salieron el fin de semana eligió destinos del distrito. Según CAME, en Mar del Plata, Cariló, Vila Gesell, Mar de las Pampas o Pinamar, el movimiento fue bueno. Prevaleció el turismo con casas o cabañas propias. Otras localidades populosas fueron Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este, y San Bernardo. En el interior, la ciudad que lució repleta fue Tandil. También hubo centenares de actividades que desplegaron turistas por Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tigre, San Pedro, y Chascomús.

Misiones: Iguazú se movió con niveles de ocupación buenos, a pesar de la falta del turista internacional. Algunos hoteles alcanzaron el máximo de ocupación. Pero los servicios de alojamiento como cabañas y lodges fueron los que más rápido se agotaron. Los Saltos del Moconá y San Ignacio fueron otras de los sitios más frecuentados.

Salta: La ciudad capital, Cafayate, Cachi y Coronel Moldes, tuvieron niveles de ocupación buenos. El distrito estuvo entre los más elegidos del país.

Córdoba: La ocupación fue muy alta, con Valle de Punilla, Villa Carlos Paz, La Cumbre, La Falda, Capilla del Monte, Huerta Grande y Valle Hermoso, con reservas que promediaron el 90%. También las localidades del Valle de Calamuchita registraron muy buen nivel de hospedaje, lo mismo con ciudades como Río Ceballos, Alta Gracia o Córdoba Capital. El gasto promedio diario del visitante rondó los $3500, incluyendo transporte y alojamiento.

Mendoza: trabajó a pleno, ocupándose las más de 35.000 plazas disponibles en la provincia. Estuvo entre los puntos más buscados el fin de semana. Algunos de los lugares más concurridos fueron el Parque Aconcagua y las áreas naturales en la zona montañosa.

Entre Ríos: más de 85.000 turistas ingresaron al territorio solo durante el Jueves Santo. Tuvo ocupación casi completa, tanto de hoteles, como de cabañas y apartamentos. Los destinos con parques termales y playas trabajaron a pleno, con miles de turistas, pero también excursionistas que se acercaron a pasar el día. Las termas más requeridas fueron las de Federación, Villa Elisa, Gualeguaychú, y Concepción del Uruguay, todas con ocupación plena.

Tucumán: hubo buen movimiento de turistas y excursionistas alrededor de los eventos, especialmente religiosos. Los viajeros que llegaron lo hicieron en grupos de tres personas promedio, la mayoría fueron familias, o parejas. El gasto promedio por día por persona en la capital fue de $2700, incluyendo transporte interno, alojamiento, gastronomía y gastos varios. San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Yerba Buena, y San Javier estuvieron entre algunas de las localidades más recorridas.

Tierra del Fuego: faltó el turismo internacional que habitualmente da fuerza a los feriados, pero registró movimiento de habitantes de la isla.

Santa Fe: se mantuvo con niveles altos de ocupación y hospedaje pleno en algunos destinos. Las más elegidos, además de Rosario, fueron Sauce Viejo, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier, o Romang, entre otras. En la costa santafesina no quedaron cabañas ni complejos disponibles. Hubo mucho turismo local. La provincia estuvo entre los diez destinos más elegidos.

Formosa: registró un intenso movimiento interno que llegó a generar filas de kilómetros, esperando turno para realizar los estrictos protocolos de seguridad e higiene solicitados por el gobierno provincial. .

San Juan: con un promedio de ocupación medio-alto, la provincia se movió con mucho turismo regional. Las ciudades más visitadas, además de la capital, fueron Barreal, Iglesia, Valle Fértil y obviamente Caucete. En los departamentos alejados y turísticos como Valle Fértil, Iglesia y Calingasta fue muy bueno el movimiento. Hubo muchos excursionistas que fueron a pasar el día, sobre todos sanjuaninos. El gasto diario promedió los $2500 per cápita y se destacó también el turismo gastronómico.

Jujuy: el movimiento turístico fue medio en Capital y Valles, y alto en la zona de Quebrada. El pernocte promedio fue de 2,5 días, con mucha llegada de turistas de Buenos Aires, y toda la región NOA. Entre los polos más elegidos se destacaron: San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca y Yavi en la Puna, San Pedro de Jujuy y Yungas.

Neuquén: tuvo un fin de semana con más de un 80% de ocupación. Las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes fueron las más elegidas. También se destacó Aluminé.

Río Negro: entre los destinos más populosos estuvo Bariloche, con niveles de ocupación buenos y un ingreso de 15.000 turistas. La ocupación promedio principal estuvo en 70%. El gasto medio diario per cápita rondó los $3000.

Chubut: Esquel y Puerto Madryn fueron los polos que más visitantes atrajeron. La ciudad tuvo buena ocupación, además, por la presencia de excursionistas que rotaron durante todo el fin de semana. También El Doradillo, que en esta época se comienzan a observar las primeras ballenas, fue una localidad muy visitada.

Santiago del Estero: con fuerte presencia de turistas locales y de ciudades localizadas en provincias vecinas, lo más concurrido fue Termas de Río Hondo, donde hoteles y cabañas quedaron colmados de gente. Los hoteles de mayor categoría quedaron completos, y el resto se mantuvo con niveles de ocupación superior al 85%.