FIN DEL SUEÑO: DEL POTRO ANUNCIÓ QUE NO ESTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Fin de la ilusión para Juan Martín Del Potro. A través de las redes sociales de su equipo, el tandilense anunció que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio. Delpo soñaba con recuperarse a tiempo de su última operación en la rodilla derecha, pero no se encuentra todavía en plenitud física y decidió no participar.

Del Potro tenía el sueño de representar a la Argentina en su tercer Juego Olímpico, luego de lo que fueron sus históricas actuaciones en Londres 2012, donde obtuvo la medalla de bronce, y Rio 2016, cuando se quedó con la presea plateada.

La baja de Del Potro se suma a Delbonis y Pella, quienes tampoco participarán en Tokio. Así las cosas, Diego Schwartzman (11º) es el único que cuenta con el pasaje asegurado para el singles masculino, en tanto que Bagnis (96°), Coria (103°) y Francisco Cerúndolo (117°), deberán esperar al nuevo corte del ranking para saber si obtienen una plaza.​

Por otra parte, tienen confirmada presencia en Tokio Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes participarán en dobles, y Nadia Podoroska para el singles femenino.