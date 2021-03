FINAL FELIZ EN SALTA: EL FIN DE SEMANA SE PERDIÓ UNA NIÑA, PERO POLICÍAS Y VECINOS LA ENCONTRARON RÁPIDAMENTE

Este fin de semana se perdió una niña en Atocha II – barrio perteneciente a la localidad de San Lorenzo – y esto movilizó a vecinos y principalmente a la Policía de Salta. Esto ocurrió el sábado por la tarde, pero a la nena la encontraron por la noche de ese mismo día, gracias a un gran trabajo de policías y vecinos. “Ella estaba con su bicicleta, mojada por la lluvia y asustada, pero en perfecto estado de salud”, dijo el comisario general, Héctor Tolaba.

Por MULTIVISIÓN, Tolaba explicó que la madre de la niña contó que la vio jugando en la vía pública antes de su extravío y rápidamente la Policía se abocó a la búsqueda. “En ese momento comenzó a viralizarse un audio, en el que otras menores decían que la siguió un auto, pero no coincidía con la bicicleta de la jovencita y advertimos que no había un correlato certero sobre la realidad. No obstante, nos reunimos en el lugar, llevamos personal policial de las distintas áreas y contamos con la colaboración de muchos vecinos que se movilizaron”, detalló.

El comisario indicó que primero hubo versiones que daban cuenta que la menor estaba jugando en la cancha cercana a los asentamientos y al río Arenales. También comentó que el operativo se extendió por diferentes barrios de San Lorenzo: Atocha I, Atocha II, San Rafael y Atocha Pueblo. “Las condiciones nos jugaban en contra por las condiciones de ese momento”, recordó.

“Logramos encontrarla, gracias a Dios, luego del ingreso de un llamado al 911, donde una persona de Villa Primavera dijo que la menor se había hecho presente en su negocio a las 20 y que la reconocieron por las fotos que se viralizaron en redes sociales. Ella le manifestó que estaba desorientada y que quería dirigirse al barrio Santa Lucía donde reside su abuelo, o sea que tenía intenciones de ir a la casa de su abuelo”, agregó.

“Ante esta situación comenzamos a patrullar en Villa Primavera, Los Sauces, San José, con la certeza que la menor andaba por esos lugares. Luego recibimos un llamado que había sido encontrada y estaba acompañada por personal de Tránsito, en la esquina del Centro Vecinal del barrio San José. Ella estaba con su bicicleta, mojada por la lluvia y asustada, pero en perfecto estado de salud”, añadió.

Finalmente, Tolaba señaló que la nena manifestó que se había perdido y que quería ir a la casa de su abuelo. “La llevamos a la Comisaría donde le hicieron exámenes médicos y luego procedimos a la entrega a sus padres”, concluyó.