FINALIZA EL ESCRUTINIO DEFINITIVO TRAS UNA ELECCIÓN SIN INCONVENIENTES

El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finkelstein informó que esta finalizando el escrutinio definitivo con total normalidad ya que la jornada electoral fue tranquila.

“Todo fue tranquilo, salvo algunos inconvenientes menores en algunas mesas, pero rápidamente fue solucionado por personal veedor del tribunal” aseguró.

En cuanto al repliegue de urnas y material electoral, en capital llegaron muy rápido y desde lugares alejados se tuvo que esperar, pero dentro de los tiempos previstos, ya se tiene todas las urnas resguardadas en el Tribunal.

Finkelstein detalló que se dieron casos de votos observados, éstos pueden ser porque la boleta esta totalmente en blanco, sin impresión, para ser considerados en blanco debe decirlo en la impresión.

También hubo votos impugnados que se dan cuando alguna de las autoridades de mesa duda de la identidad del elector, entonces se solicita la presencia policial para que la persona deje su huella dactilar que son cotejados con la Justicia Nacional Electoral. “Hubieron algunos casos, pero se llamó a personal de la policial de la federal que llevaron los sobres a tal fin” remarcó el Dr. Finkelstein.

No hubo denuncias con respecto a candidatos que no aparecieran en las pantallas, ya que antes de la jornada electoral los apoderados partidarios verifican, participan y emiten opiniones con respecto al diseño. Audiencia de grabación de DVD, que presenta toda la oferta electoral de todos los municipios, con lo cual es imposible que en alguna mesa no se haya presentado todas las opciones para el electorado.

“El balance es positivo, se logró organizar una elección en un contexto sanitario complejo, afortunadamente con la colaboración del electorado, si bien hubo algún inconveniente al mediodía porque fue el horario elegido por la mayoría, todo estuvo dentro de lo normal” enfatizó Finkelstein.

Los siguientes pasos dentro del cronograma serán la proclamación de los candidatos electos y la entrega de los diplomas correspondientes.