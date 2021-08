FINKELSTEIN: «LOS QUE NO VOTARON Y NO JUSTIFICAN LA FALTA, TENDRÁN SANCIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS»

El día después de las elecciones es momento para hacer balances, sacar conclusiones y entender un poco qué fue lo que sucedió y que podría venir. Por su parte, el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finkelstein, hizo su balance: “es realmente positivo. Se cumplieron con los protocolos determinados por el Tribunal Electoral y el COE. La ciudadanía acudió, un 60% del padrón electoral”.

Ante este panorama de superar apenas el 60% de asistencia por parte de los votantes, Finkelstein advirtió a los que no votaron y no justifican su falta en los comicios que “se les determinarán las sanciones que son de tipo económico y administrativo”. Mientras que “el ciudadano que no pudo votar tiene 60 días desde la fecha de los comicios para justificar. Desde hoy ya lo puede hacer en la sede del Tribunal”.

La semana continuará ahora con el recuento manual de los votos, que les llevará aproximadamente el resto de la semana. Todavía falta hacer el escrutinio de las urnas que llegan desde Iruya.