FLOR VIGNA SOBRE PAMPITA EN «LA ACADEMIA 2021»

Flor Vigna abrió la gala del caño junto a Facu Mazzei en «La Academia 2021» y tras haber recibido un bajo puntaje, dijo lo suyo. La bailarina aseguró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, que no se esperaba el “5” de Pampita.

“Primero, todos estábamos enternecidos con Ana, y de repente cuando me tocó verla como jurado pensé que iba a ser más tranquila o más dulce. Pero me parecía medio inhumano lo que estábamos planteando ayer. En Showmatch te curtís mucho, lo que más te molesta es que tal vez te perdiste el finde ensayando y sentís que no lo mereces, con Facu quería salir a tomar algo a un bar y no pudimos. Tenés que cuidar el cuerpo porque sino no te da para la exigencia física”, señaló Flor.

Luego agregó: «Es muy difícil ser artista en este país y muchos en la cuarentena se rindieron y se fueron, pero mucho tiene que ver con los medios de comunicación, en algunos programas hablan huevadas y no se habla de lo artístico, nosotros cuidamos lo artístico”.

De tal modo, Flor Vigna reclamó además que “ayer no concordaba con Jime Barón, porque ella buscaba algo sexual y nosotros trajimos una pieza de Piazzolla para corrernos justamente de ahí”. Y ante la consulta sobre si le dolió más el 5 de Pampita o el 5 de Hernán Piquín, Vigna respondió sin dudar que “el 5 de Pampita dolió más porque fue el primero”.