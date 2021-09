FLOR VIGNA Y FACU MAZZEI COMUNICARON OFICIALMENTE SU RENUNCIA A LA ACADEMIA: “HAY QUE SABER PARAR”

El último viernes, durante la performance de cumbia del Súper Duelo de la La Academia, Facu Mazzei sufrió una dura lesión. El partenaire de Flor Vigna se dislocó el hombro en plena pista y, tras quedar tendido en el suelo en un grito de dolor, debió ser trasladado en un ambulancia para ser asistido en el Hospital Central de San Isidro. Su recuperación, se supo, llevará al menos un mes. Y este fue el motivo por el que todo el equipo comandado por la coach Georgina Tirotta decidió renunciar al certamen de ShowMatch.

“Pasó algo que no me esperaba. Hice un truco muy tonto, que hago hace años. La tenía a Flor sobre mis manos y, cuando la paso por la espalda, hubo un microsegundo en el que me fui no sé adónde. Y sentí un dolor que nunca en mi vida había sentido. ¡Fue tremendo!”, le explicó en la edición de este lunes Facu a Marcelo Tinelli. Y detalló: “Nunca me había pasado nada así. Tuve esguinces y esas cosas, pero esto fue algo tremendo”.

Ya con lágrimas en los ojos, el bailarín aseguró: “Estoy bastante sensible porque en esta etapa del año, es laburo y es mi herramienta de trabajo…”. Entonces, el creador de LaFlia lo tranquilizó diciéndole que iba a tener su ingreso asegurado hasta fin de año y que, si se recuperaba, esperaba tenerlo nuevamente en la competencia. Y Mazzei se encargó de agradecerle a todos los integrantes del programa que se habían preocupado por él, en especial, a sus compañeras de equipo.