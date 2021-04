FLORENCIA PEÑA CONFIRMÓ QUE CONSIGUIÓ QUE OPEREN A SU MAMÁ

Hace una semana, Florencia Peña había contando en sus redes sociales, que le habían cancelado el turno para una operación a su mamá, de 78 años.

La decisión tenía que ver con la medida del Gobierno de restringir los quirófanos para urgencias y postergar las cirugía programas, en medio de la suba de casos de COVID-19.

“Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave y el esfuerzo sólo puede ser colectivo”, había dicho la actriz y conductora.

Ahora, Florencia Peña confirmó que finalmente realizarán la operación a su madre.

“La van a operar en el Instituto Fleni, gracias a la intervención del doctor Guillermo Capuya”, afirmó.

La conductora de Flor de equipo contó por qué le cancelaron el primer turno a su mamá.

“La verdad es que las clínicas privadas leen lo que creen. En este caso leen que mi madre no es urgencia porque no se está muriendo de ese cáncer, pero lo cierto es que dentro de un mes va a ser peor, va a colapsar el sistema de salud. No es que no se opera ahora y después va a poder”, sostuvo.

Por último, Florencia aseguró que se encuentra tranquila y esperando a recuperarse después de haber dado positivo en coronavirus.

“La estamos llevando bastante bien. El sábado a la noche me dieron el resultado positivo de los chicos, yo creí que tal vez yo no iba a dar positivo, pero sí, también me contagié. Mientras esté bien, voy a seguir saliendo al aire por Zoom en el programa”, finalizó.