FLORENCIA PEÑA: ME HAN TRATADO DE CHORRA MUCHO TIEMPO

En medio del ataque misógino que sufre en estos días, Florencia Peña trata de poner el foco en su profesión. Este jueves se estrena “La Panelista”, un film coproducido por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y protagonizado por la reconocida actriz.

“Quien no me vio en teatro, quizás piense que soy la actriz que solo hace los muñecos: La Niñera, Moni Argento, los personajes de Poné a Francella o la que se ríe con Marley. Este trabajo, en cambio, me permite un color de actuación diferente, más austero, en otro tono”, dijo la actriz, expectante ante el estreno del film, dirigido por Maxi Gutiérrez.

La panelista se trata de una comedia negra, con tópicos similares a algunas películas de Alex de la Iglesia y con un ritmo de thriller en donde la ficción exagera –porque es una película- vicios que muchas veces se han cuestionado de la televisión argentina.

El film pone en el centro de la escena los pormenores de la dinámica televisiva y la oscuridad en torno a una lucha descarnada por ganar audiencia: “Es interesante la metáfora que plantea: hasta dónde se puede llegar por una primicia en la TV de hoy convertida en una picadora de carne, donde lo único que importa es que un invitado deje un buen titular o una primicia que se replique, en segundos, por todos lados”. Florencia Peña puede dar fe de la intimidad de un medio estupendo y, a la vez, descarnado: “Empecé a los 7 años y ya tengo 47, pasé por todos los modelos de televisión”.