FRANCIA VUELVE A LAS URNAS TRAS UNAS POLÉMICAS ELECCIONES MUNICIPALES EN PLENA PANDEMIA

Las elecciones municipales son el primer test político pos-pandemia en Francia. La segunda vuelta fue suspendida a causa del coronavirus y tres meses después, los franceses vuelven a las urnas para elegir a sus consejeros municipales y alcaldes.

La segunda vuelta tendrá lugar este domingo en 4600 comunas del país, luego de un muy cuestionado primer turno en marzo, cuando el virus ya corría y no permitió elegir un consejo municipal completo.

Al menos 16 millones de electores deberán concurrir a las urnas -un elector sobre tres- para un escrutinio muy particular con las reglas modificadas por las directivas sanitarias. Con distancia social obligatoria en las colas, al menos un 13 por ciento de las municipalidades franceses- es decir el 38 por ciento de la población- van a estar involucradas en los comicios, según los datos suministrados por el Ministerio del Interior.

En esta particular segunda vuelta se vota desde en pequeños pueblos rurales hasta grandes ciudades como Lille, Nantes o Bordeaux. Pero el 70 por ciento de las comunas involucradas en la votación son pequeñas comunas de menos de 1000 habitantes en Francia. En estos pueblos no hubo suficientes candidatos en el primer turno para que uno obtuviera el 50 por ciento de los votos expresados por al menos el 25 por ciento de los electores inscriptos en el padrón. También hubo una enorme abstención el pasado 15 de marzo porque la población no estaba de acuerdo con que las elecciones se celebraran cuando la pandemia había comenzado y consideraban que votar era un riesgo.