FUEGO AMIGO: “NO TIENE UN PLAN”, DIJO UN MIEMBRO DEL FRENTE DE TODOS SOBRE EL PRESIDENTE

Llamativamente hubo fuego amigo dentro del Frente de Todos, porque uno de sus integrantes apuntó contra el mismísimo presidente, Alberto Fernández. Se trata de Gabriel Mariotto, exvicegobernador de Buenos Aires y miembro de la coalición que gobierna el país, quien disparó con el mandatario: “No tiene un plan”, dijo.

El presidente Alberto Fernández fue cuestionado por Gabriel Mariotto, un integrante del Frente de Todos que supo integrar la cúpula del poder político durante los gobiernos de Cristina Kirchner. El ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de la administración de Daniel Scioli apuntó contra el jefe de Estado porque sus ideas y las de otros referentes que ayudaron a construir la coalición gobernante no son escuchadas en los ámbitos de discusión interna.

Mariotto planteó que el país atraviesa una situación “alarmante y fea” que “requiere un shock de justicia social”. Sin embargo, cuestionó al Gobierno porque todavía no tiene un plan de acción pese a que ya cumplió más de un año en el poder.

“Cuando escucho a Alberto Fernández decir que no tiene plan o que no confía en los planes, esto no está bien. El plan es una idea, una zanahoria lejos, una luz de esperanza para ir caminando todos juntos hacia ese plan. A mí me preocupa cuando no hay discusión política, cuando no hay un ámbito de debate, cuando llevamos un año de gobierno y no hay un frente político”, analizó.

Mariotto aclaró que no está pidiendo cargos en la administración pública. Lo que pretende es discutir con otros actores del Frente de Todos a quienes reconoce como pares pese a las diferencias ideológicas. “Queremos discutir con el Frente Renovador de Sergio Massa, que es un integrante importante del frente con el que tenemos algunas diferencias, pero lo reconocemos y queremos escucharlo para construir entre todos un programa”, reflexionó.

El ex vicegobernador integra junto a Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala, Alessandra Minnicelli y otros dirigentes una línea interna que pretende disputar la conducción del partido peronista. Entiende que es difícil que puedan ganar las elecciones, pero al menos busca que se debata y escuchen otras ideas en el frente gobernante. “Nadie quiere criticar con la idea de erosionar, desgastar o pasar la lija gruesa al Gobierno. Son miradas absolutamente honestas sobre lo que piensa el Gobierno y a mí no me gusta. Me parece que eso necesita más debate y más amplitud”, dijo.

“Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, donde Máximo Kirchner dice ‘córranse todos que voy yo’. Tenemos la mejor con Máximo, pero nadie piensa en la militancia de base”, lanzó.