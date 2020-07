FUERTE CONTROL A LOS GIMNASIOS DE LA CAPITAL SALTEÑA

Manuela Arancibia, secretaria de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Salta, explicó cómo se lleva adelante el control a los gimnasios de la Capital. En este sentido, dijo que “en la ciudad hay 130 gimnasios y ya controlamos a 58”.

En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, en la Capital de Salta avanzan con controles a los distintos rubros exceptuados. El área de Deportes y Juventud de la Municipalidad se abocó a fiscalizar la actividad en los gimnasios.

En una entrevista exclusiva con Canal 9 Multivisión Federal, Manuela Arancibia, la secretaria de Deportes y Juventud, explicó que en la ciudad hay 130 gimnasios y “ya fueron controlados 58”. Al respecto, la funcionaria sostuvo que “la mayoría respeta el protocolo Covid”.

“Hemos tenido dos gimnasios que no cumplieron y Control Comercial interviene en este sentido. No los clausuraron todavía, pero les hicieron un acta de infracción. Los vamos a visitar nuevamente y si no cumplen, se los va a clausurar”, finalizó.