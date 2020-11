FUERTE CRUCE CARA A CARA ENTRE CHARLOTTE CANIGGIA Y CINTHIA FERNÁNDEZ

Cinthia Fernández y Charlotte Caniggia discutieron fuerte el lunes en el “Cantando 2020”, El Trece, luego de unas declaraciones de la mediática donde aparentemente cuestionaba el rol de madre de la panelista.

“Yo no la había atacado, me parece que ni siquiera entiende lo que es tener hijos, en cierta manera me da lástima. Si vos trasladas tus nervios a tus hijos el día de mañana estas equivocada”, le dijo en la cara Cinthia a Charlotte.

A lo que la mediática retrucó: “Yo nunca te nombré a vos pero si vos te querés colgar en cualquier palmera es problema tuyo. No dije nada de vos. Vos te querés colgar en cualquier lado”.

“Te metiste en algo que no te tenés que meter, no juzgues a los demás”, le remarcó Fernández.

Y Caniggia contestó: “Se quiere colgar de cualquier lado porque ya nadie habla de ella”.