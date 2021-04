GIANINNA MARADONA HABLÓ TRAS BLANQUEAR SU ROMANCE CON OSVALDO: “LA ENVIDIA SE LES NOTA”

La diseñadora lanzó picantes mensajes desde las stories, en medio de sus vacaciones en el sur con el futbolista.

Hace dos días, y luego de semanas de rumores que los relacionaban, aparecieron las primeras fotos juntos de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo. Todo se dio en el marco del viaje con sus hijos que hizo la pareja a San Martín de los Andes. Fiel a su estilo, la hija menor de Claudia Villafañe salió al cruce de las críticas que recibió por su romance.

“A veces no me importa mi opinión… Imaginate la tuya”, escribió en las stories de Instagram, filosa en medio de los cuestionamientos que recibe por su noviazgo con el ex de Jimena Barón y ¿examiga?

Pero no fue todo. También la diseñadora posteó en la red social un picante texto, que parecería ir en línea con el momento que vive. “La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida? (…) Lo que no se compa es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie (…) Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado”, puso Gianinna Maradona, mientras disfruta del sur con Daniel Osvaldo, tras blanquear su romance.