GIMNASIA VOLVIÓ A GANAR DE LOCAL Y CONTINÚA COMO ESCOLTA

En un polémico partido en el Gigante del Norte, el Albo volvió a hacerse fuerte de local y venció 1 a 0 a Sportivo Las Parejas.

El único tanto del partido fue obra de Guido Di Vanni de penal a los 30 minutos del complemento. La pena máxima llegó por una inexistente infracción de Maximiliano Romero que el árbitro Jonathan Correa, de pésima actuación, cobró dentro del área del conjunto visitante. No sólo no hubo falta, sino que encima expulsó al defensor por un supuesto codazo que no existió.

Para colmo de males, luego le cobró al arquero Ramírez que se adelantó, justo después de que el 1 haya atajado el penal (tampoco hubo adelantamiento). La falta se vivió a ejecutar y allí si Di Vanni convirtió.

Con este triunfo, Gimnasia llega a los 15 puntos y continúa como uno de los escoltas del líder Racing, pero ahora a sólo dos unidades de distancia, ya que la Academia cordobesa ayer perdió el invicto ante Defensores en Pronunciamiento.

En la próxima fecha, el Albo deberá viajar a corrientes para enfrentar a Boca Unidos.