Desde el consejo federal se dieron a conocer las sedes para las semifinales del torneo federal A. Finalmente el clásico salteño se va a disputar el dia domingo a las 18 hs en el estadio Martearena.

Si bien resta definir algunas cuestiones administrativas, el consejo confirmaria la noticia en el boletin oficial de los dias miercoles.

Por el otro encuentro, Racing vs Chaco for ever van a jugar en la provicina de Santiago del Estero en el estadio de Mitre, club que limita la segunda categoria.