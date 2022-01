Gimnasia y San Martin no se sacaron ventaja

Anoche, Gimnasia y Tiro y San Martín de Tucumán abrieron el cuadrangular de verano con un empate en cero.

Finalmente comenzó el cuadrangular con el debut del “Albo” y el “Ciruja” en la cálida noche salteña del estadio Padre Ernesto Martearena, que contó con la presencia de ambas parcialidades.

El partido fue entretenido, con buen ritmo por momentos y en donde ambos equipos tuvieron situaciones de peligro, sin embargo, ninguno pudo romper con la hegemonía del cero y terminaron repartiendo puntos en el primer encuentro.

Por el lado “Millonario”, hubo buenas actuaciones pero sobresalió la figura del arquero Luciano Silva, quién salvó el arco salteño en varias oportunidades. Por su parte, fue una linda prueba para el nuevo DT Ever Demaldé, que de ahora en más, tendrá el desafío de armar el nuevo equipo de Gimnasia para afrontar un nuevo campeonato en busca del ascenso a la Primera Nacional.

El torneo continuará la próxima semana y se completará con los siguientes encuentros:

Martes 25/01: 21:30 – San Martín (T) vs Chaco For Ever

Domingo 30/01: 19:00 – Central Norte vs Chaco For Ever

Martes 8/2: 21:30 – Central Norte vs Gimnasia y Tiro