GIMNASIA Y TIRO DEBUTA EN EL CUADRANGULAR VS SAN MARTIN (T)

El primer duelo del torneo cuadrangular de salta tiene a Gimnasia y Tiro vs San Martín de Tucumán, quienes se enfrentan mañana en el estadio martearena desde las 21.30.



El plantel albo dirigido por Ever Demaldé finalizó la primera parte de la preparación en Perico, donde jugó un par de amistosos con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En el primer partido igualaron sin goles. En tanto en el segundo el lobo ganó 2 a 1.

Cabe destacar que las entradas tendrán los siguientes costos: $500 las populares, $750 preferenciales y $1.000 las plateas. Las mismas podrán adquirirse en las boleterías del estadio Martearena hoy desde las 19 hs y mañana previo al partido o en el estadio de Gimnasia y Tiro, mañana por la mañana.

Cronograma de partidos

Sábado 22/1: 21.30 – San Martín (T) vs. Gimnasia y Tiro.

Martes 25/01: 21.30 – San Martín (T) vs. Chaco For Ever.

Domingo 30/01: 19.00 – Central Norte vs. Chaco For Ever.

Martes 8/2: 21.30 – Central Norte vs. Gimnasia y Tiro.