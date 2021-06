GLADYS FLORIMONTE HABLÓ DEL «TUVISTE UN CAMBIO, ¿NO?» DE JUANA VIALE

La actriz Gladys Florimonte minimizó la poca empatía que tuvo la conductora Juana Viale al chicanearla con su elección en las presidenciales de 2019 cuando detallaba que transitaba una crisis económica por el cierre de los teatros. El espectáculo es una actividad muy golpeada por la pandemia en todo el mundo, pero para la heredera de Mirtha Legrand, es culpa de Alberto Fernández y sus votantes.

«Yo a Juana la adoro, igual que a Mirtha, es una divina. Tuvo re buena onda, ¡lo que nos hemos divertido en ese programa, en los cortes! Nunca me puede caer mal nada de Juana, ni de Marcela, ni de Mirtha. Y lo que dijo Juana no me pareció una chicana para nada. Todo lo contrario: ella siempre tuvo la mejor conmigo. Solo tengo palabras de agradecimiento”, desdramatizó Florimonte.

La actriz estuvo como invitada en «La Noche de Mirtha Legrand» y contó el difícil momento que está viviendo tras decidir mudarse a Córdoba por la falta de trabajo en el teatro por la pandemia de coronavirus. Juana Viale, aprovechó el momento para recordarle, con muy poca empatía, que votó a Alberto Fernández porque «quería un cambio».

«En este programa, cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros…», ironizó Juana Viale. La actividad teatral es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus no sólo en Argentina sino en el mundo.