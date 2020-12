GUIDO KACZKA BURLÓ A HERNÁN DRAGO POR MANEJAR UN CAMIONETA PLOTEADA CON SU CARA: “NO PODÉS”

Todo sucedió en el vivo de “Bienvenidos a Bordo”, El Trece, cuando Guido Kaczka comenzó a consultarle a un participante sobre qué autos veía estacionados en el garage.

“¿Ves una camioneta ahí, estacionada? ¿Tiene la imagen de una persona ploteada? ¿Esa persona pertenece a este programa?”, preguntó Guido.

Entonces, al darse cuenta Drago apareció en escena y se hizo cargo de su vehículo. “Nooooooo, no podés… No, ah bueno, mirá… Ah, me lo contaron pero no lo había visto. Mirá qué jetudo, fijate… Qué bárbaro… No podés abrir tu camioneta con tu cara”, dijo Guido al darse cuenta de que su chisme era cierto.

“¿Pero qué le pasa?”, se preguntó Guido luego de que Drago abriera su camioneta y además sacar una bolsa con su cara.

“Voy a dar una vuelta, ahora vengo…”, se despidió Drago canchero. “¡Y se fue Hernán Drago! ¡No podés ir con las caras de Hernán Drago y sos Hernán Drago!”, concluyó el conductor.