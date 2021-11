Guillermo Durand Cornejo: “Si no votan, después no se quejen”

El candidato a diputado nacional por “Unidos por Salta”, llegó esta mañana a la Escuela José Manuel Estrada, en San Lorenzo y sufragó. En diálogo con MULTIVICION FEDERAL, dijo tener las mejores expectativas, también advirtió a los ciudadanos que no tengan intenciones de votar, que es hoy el momento, y si no lo hacen que después no se quejen.

Por otra parte, se vio esperanzado que hoy todas sean buenas noticias, “tengo las mejores expectativas en estas elecciones” enfatizó. También hizo referencia a lo distinto que tienen estas elecciones de otras, “esta tiene la particularidad que hay un país que nos necesita a todos, por eso no podemos quedarnos en las casa, y la bronca que tengamos volquemos en las urnas, transformando esas fuerzas negativas en positivas y votemos, voten como quieran pero voten, participen , después no habrá oportunidad para quejarse, solamente un día cada dos años el ciudadano decide” finalizó.