GUSTAVO SÁENZ: “EL 50% DE LOS BENEFICIARIOS DE UNA CASA NO PAGAN SU CUOTA”

Gustavo Sáenz, gobernador de la Provincia, encabezó el acto de entrega de 83 viviendas en Bº Pereyra Rozas – al norte de la ciudad de Salta – donde felicitó a los beneficiarios “por cumplir el sueño de la casa propia”. Sin embargo, el mandatario remarcó que “el 50% de los beneficiarios de una casa no pagan la cuota para que otras personas cumpla su sueño”.

EL DISCURSO:

La verdad que nos ha tocado, en medio de la pandemia, seguir trabajando sin descanso para poder cumplir estos sueños, los sueños de muchos salteños a lo largo y ancho de la provincia. Algunos han esperado más de 30 años para tener su casa, para cumplir su sueño de tener la casa propia.

Como bien decía el presidente del IPV, es un día de alegría, de fiesta y de poder compartir esa alegría de tener un techo propio. Esto se logra solamente trabajando de manera conjunta, por eso quiero reconocer y agradecer, de todo corazón, en nombre de cada uno de los salteños que reciben su casa y a aquellos que van a tener su casa, al Gobierno nacional y al ministro (Ferraresi), que miran al norte profundo y olvidado por muchos años: con deudas históricas, como el déficit habitacional.

En el norte son muchas más familias las que necesitan, porque nunca hubo un federalismo real, siempre se pregonó el federalismo, pero no se lo practicó. Hoy, lo importante de un político no es lo que dice, sino lo que hace, hechos, no palabras. Firmamos convenios por 2.500 viviendas para los próximos años, para que 2.500 familias cumplan ese sueño, independientemente de otras obras más que vamos a realizar con el Gobierno nacional.

En medio de la pandemia seguimos trabajando, muchos siguen esperando, pero también hay que entender que este sistema es un sistema solidario. Casi el 50% de aquellos que acceden a su vivienda no pagan su cuota, cuota que permite a otras familias acceder al sueño de tener una casa. Es importante que sepan que están pagando su casa y que otros puedan cumplir ese sueño tan deseado. Nos queda mucho por hacer, con un concepto federal del Gobierno nacional, que tomó la decisión de distribuir de manera equitativa las viviendas y no concentrar todo en el centro del país.

Hay deudas pendientes con el norte, hay 200 años de historia de asimetrías e injusticia. Gracias por confiar, gracias a Dios por permitirnos cumplirles este sueño. Vamos a seguir trabajando de esta manera, todos juntos.

La pandemia nos llevó a todos a trabajar de manera conjunta, esa es la prioridad del Presidente y de los gobernadores. No es fácil gobernar, mucho menos en momentos de pandemia, nos tocó a nosotros, pero vemos que el Gobierno nacional mira hacia el norte, que no espera que las provincias estiren la mano para pedir limosnas. Tenemos la esperanza que hay un Gobierno que quiere que todos crezcamos con igualdad de oportunidades.